Una contractació
Benicarló reforça els espais museístics amb una subvenció de la Diputació
L’Ajuntament ha incorporat una persona com a conserge cultural del MucBe en el marc del Pla d’Ocupació DIPCAS 2026
L’Ajuntament de Benicarló ha posat en marxa el projecte ‘Dinamització del Museu dels Mariners’, una iniciativa emmarcada en el Pla d’Ocupació DIPCAS 2026 de la Diputació Provincial de Castelló i destinada a impulsar l’activitat cultural local i reforçar l’atenció a les persones que visiten els equipaments museístics de la ciutat.
El projecte ha permés la contractació d’una persona com a conserge cultural del MUCBE, que desenvoluparà les seues funcions durant un període de tres mesos, del 23 de juny al 22 de setembre de 2026, amb una jornada laboral completa.
Entre les tasques previstes destaquen l’atenció i informació al públic, el suport en l’obertura i tancament dels espais museístics, la supervisió del correcte funcionament de les instal·lacions i la col·laboració en les activitats de dinamització cultural que es programen al Museu dels Mariners.
L’actuació compta amb una subvenció de 7.611,93 euros concedida per la Diputació de Castelló.
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