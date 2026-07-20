Sis metres d'altura i 1.500 quilos: la bèstia articulada de Vila-real que conquerirà Sagunt a Escena
El drac de 'Quimera', una creació de La Fam Teatre, recorrerà l'Albereda del Port de Sagunt el 19 d'agost com a part de la secció 'Off Roma'
De la Plana Baixa al Camp de Morvedre. La Fam Teatre, una de les companyies castellonenques amb major projecció dins de les arts de carrer, serà un dels grans reclams de la 43a edició de Sagunt a Escena. La formació nascuda a Vila-real desembarcarà el pròxim 19 d’agost a l’Albereda de Port de Sagunt amb Quimera, una producció itinerant i gratuïta capaç de convertir l’espai urbà en un escenari de dimensions monumentals.
La funció començarà a les 21.00 hores, tindrà una duració aproximada de 60 minuts i estarà oberta a públic de totes les edats. La proposta forma part de l’Off Romà, la secció amb la qual el festival trasllada el teatre, la dansa i el circ fora del recinte romà i els acosta directament als carrers i les places de Sagunt.
Un drac de 1.500 quilos pren els carrers
El gran protagonista de Quimera és un drac articulat de sis metres d’altura, dotze metres de llargària i prop de 1.500 quilos de pes. Construïda amb ferro, cuir i fusta, la criatura és manipulada per quatre intèrprets que coordinen cada moviment per donar vida a una titella gegant inspirada en els mites i les llegendes.
Santi Martínez, Víctor Segarra, Juanan Lucena i Sergi Heredia formen l’elenc d’un espectacle dirigit pel mateix Heredia. El disseny i la construcció porten la firma d’Antigua i Barbuda i Jordà Ferrer, mentre que la música és obra de Juanjo Ballester i el vestuari, de Pascual Peris.
Sense necessitat de text, el muntatge combina teatre visual, acció i música per plantejar una pregunta molt vinculada al present: què ocorre quan els éssers humans deixen de controlar les màquines? El despertar de la bèstia obri així una pugna entre la tecnologia i el factor humà, però també una reflexió sobre la por que els avanços tecnològics acaben substituint les persones.
La proposta transforma esta inquietud contemporània en una experiència immersiva, directa i accessible. El públic no observa la història des d’una butaca, sinó que compartix el carrer amb una criatura que avança, respira i ocupa l’espai amb una escala difícil d’ignorar.
De Vila-real als escenaris europeus
La presència de La Fam a Sagunt reforça el pes de les arts escèniques castellonenques en un dels principals festivals d’estiu de la Comunitat Valenciana. La companyia va nàixer a Vila-real l’any 2014, impulsada per un equip d’actors, actrius i músics interessats a explorar nous llenguatges escènics i a reivindicar el carrer com un espai cultural de primer orde.
Esta vinculació amb Vila-real no és casual. La ciutat és també la seu del FITCarrer, una trobada que ha contribuït a consolidar el municipi com un dels punts de referència de les arts de carrer valencianes i estatals. En este ecosistema cultural ha crescut La Fam, apostant per produccions de gran impacte visual que busquen sorprendre, però també provocar una lectura crítica del món contemporani.
Quimera ja ha recorregut durant la seua gira diferents ciutats d’Espanya, Bèlgica i Alemanya. El passat mes de maig, el drac va tornar a casa per travessar els carrers de Vila-real durant la festivitat de Sant Pasqual, abans de continuar la seua ruta i preparar l’arribada a Sagunt.
La companyia vila-realenca acumula, a més, experiència en celebracions i esdeveniments de gran format vinculats a les comarques de Castelló. Entre altres projectes, ha participat en cites com el Magdalena Vítol de Castelló, mentre que Sergi Heredia ha estat relacionat amb festivals com el MUT! de Castelló, A RAS! d’Orpesa, SEU-TE! de Borriana o FESTAM! d’Almassora.
Una edició amb protagonisme valencià
Sagunt a Escena celebrarà la seua 43a edició de l’1 al 23 d’agost, amb un total de 19 espectacles distribuïts entre el Teatre Romà i huit espais públics de Sagunt i Port de Sagunt. Catorze de les propostes programades corresponen a companyies de la Comunitat Valenciana, mentre que l’Off reunix onze espectacles de creació valenciana i accés lliure.
Dins d’esta programació, el circ i les arts de carrer tindran una presència destacada. A més de Quimera, el públic podrà assistir a Caso enterrado, de Colectiv Notknown; Koosha, de la Cia. El Cruce, i Juga, de La Trócola Circ. Són quatre maneres diferents d’entendre un circ contemporani que combina dansa, clown, joc, música i grans estructures escèniques.
La directora del festival, María José Mora, ha destacat precisament la versatilitat d’una disciplina en evolució constant, capaç de fer conviure el circ contemporani, el clown poètic, la participació intergeneracional i el teatre de carrer de gran format.
En este context, La Fam assumirà una de les intervencions més ambicioses de tota l’edició. Durant una hora, una criatura nascuda als tallers i a l’imaginari d’una companyia de Vila-real avançarà pels carrers de Port de Sagunt. Un tros de la creativitat de Castelló convertit en drac.
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