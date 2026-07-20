Sol·licitud telemàtica
L'Ajuntament de la Vall convoca noves places d'agent de la Policia Local en propietat
El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 27 de juliol i la convocatòria permetrà també crear una borsa de treball
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó ha obert la convocatòria per a cobrir cinc places d'agent de la Policia Local en propietat, de les quals tres corresponen al torn lliure i dues al torn de mobilitat. El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 27 de juliol, inclòs.
La regidora de Personal, Zaida Moreno, ha destacat que esta nova convocatòria "continua la línia de treball que hem desenvolupat durant els últims anys per reforçar la plantilla de la Policia Local i donar estabilitat al servei".
En este sentit, Moreno ha recordat que en els últims nou anys l'Ajuntament ha convocat 23 places d'agent de la Policia Local en propietat, una xifra sense precedents en la història del municipi. A més, també s'han impulsat processos selectius per a la cobertura i promoció de places d'oficials, inspectors i intendent, consolidant una estructura policial més estable i preparada.
"La nostra prioritat ha sigut sempre estabilitzar la plantilla i garantir que la ciutadania dispose d'un servei de qualitat, amb una Policia Local dimensionada per a donar resposta a les necessitats de la Vall d'Uixó", ha assenyalat la regidora.
A més, la convocatòria preveu la constitució d'una borsa de treball amb les persones aspirants que superen el quart exercici, corresponent a la prova tipus test, per a cobrir futures necessitats del servei.
Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica, adjuntant la documentació exigida en les bases i el justificant del pagament de la taxa d'examen.
Tota la informació sobre la convocatòria, les bases completes i l'accés a la presentació de sol·licituds es pot consultar en els diaris oficials, així com en la seu electrònica i en la pàgina web de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.
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