Aquestes són les millores del CEIP Mare de Déu de Vallivana de Morella
S’han plantat nous arbres, construït dos horts al costat de la pista poliesportiva i s’ha canviat una finestra que no estava en condicions òptimes
L’Ajuntament de Morella dedica estes setmanes de vacacions escolars per a les actuacions de manteniment i noves instal·lacions del CEIP Mare de Déu de Vallivana. D’esta manera, s’han plantat nous arbres al costat de la pista poliesportiva, així com s’han instal·lat dos horts elevats en esta zona del pati al qual s’ha tirat terra per anivellar-lo. També s’ha substituït una finestra de grans dimensions, perquè l’antiga presentava deficiències provocades pel pas del temps en la fusta i els vidres trencats. A més, s’ha preparat un espai a la teulada de les aules més pròximes a la piscina municipal on es plantaran diferents espècies d’aromàtiques i enfiladisses durant la tardor per aportar verd, ombra i millorar l’espai actual de formigó. Finalment, s’ha instal·lat una nova tanca al pati d’infantil per adaptar l’espai a les xiquetes i xiquets més menuts.
L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, i la regidora d’educació i infància, Ruth Martínez, han visitat avui les instal·lacions i han explicat que “l’escola de Morella necessita un manteniment permanent i ara cal reparar i substituir diferents parts per a donar el millor servei una vegada comence el curs”. L’edil ha comentat que “estem en constant comunicació amb la direcció del centre perquè ens trasllade les necessitats que tenen i actuar de la millor manera possible”.
“Estes actuacions se porten a terme durant els mesos de vacacions escolars, encara que durant el mes de juliol conviuen amb l’Escola d’Estiu. Ja tenim preparades noves actuacions al centre que s’aniran fent en els pròxims mesos”
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