Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes de luzGalería celebración del MundialNueva ola de calorFallece en plenos festejosFIBAbuela de Lamine Yamal
instagramlinkedin

Un territori únic

Descobreix "Territori Canalla": la campanya de la Plana de l'Arc per a celebrar la seua identitat

Set vídeos, set raons per a descobrir per què La Plana de l'Arc és un territori diferent

La Plana de l'Arc - Territori Canalla

La Plana de l'Arc - Territori Canalla / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

La Plana de l'Arc presenta "Territori Canalla", una nova campanya de comunicació per a xarxes socials amb la qual posa en valor la personalitat única del territori a través d'una sèrie de set vídeos, cadascun dedicat a una raó que explica per què La Plana de l'Arc és un territori canalla.

El concepte de "canalla" s'entén com una manera de ser diferent, autèntica i amb caràcter propi. És una invitació a descobrir un territori que fuig dels tòpics, sorprén i ofereix experiències genuïnes a totes les persones que el visiten.

La presentació oficial de la campanya tindrà lloc el dimecres 29 de juliol, a les 19.30 hores, al Casal Jove de Benlloc, en un acte organitzat per La Plana de l'Arc en què es donarà a conéixer aquesta nova iniciativa de promoció turística.

Sota el lema "7 vídeos, 7 raons", la campanya recorrerà alguns dels trets que fan única La Plana de l'Arc. Cada peça audiovisual revelarà una nova raó per a sentir-se orgullós del territori, posant el focus en el seu patrimoni, la gastronomia, els paisatges, les tradicions, la cultura, la seua gent i tot allò que el converteix en una destinació amb identitat pròpia.

Els vídeos es publicaran de manera progressiva en els perfils oficials de La Plana de l'Arc, amb un format dinàmic, visual i adaptat al llenguatge de les xarxes socials. L'objectiu és captar l'atenció de nous públics, reforçar el sentiment de pertinença entre la població local i posicionar La Plana de l'Arc com una destinació diferent, amb una personalitat pròpia i inconfusible.

Noticias relacionadas

Amb "Territori Canalla", La Plana de l'Arc convida tant els seus habitants com els futurs visitants a mirar el territori amb uns altres ulls i a descobrir, vídeo a vídeo, les set raons que expliquen per què és un lloc únic. Perquè hi ha moltes maneres de ser especial, però només una de ser Territori Canalla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
  3. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
  4. Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa
  5. Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
  6. Dos aldeas de Castellón, sin cobertura para llamar al 112 ni recibir alertas de emergencia: 'Estamos dejados de la mano de Dios
  7. El hijo que estranguló a su padre hasta la muerte para robarle en su masía de Vall d'Alba
  8. Treinta años de FIB: 135.000 asistentes y un festival que ya apenas sale del recinto

Descobreix "Territori Canalla": la campanya de la Plana de l'Arc per a celebrar la seua identitat

Descobreix "Territori Canalla": la campanya de la Plana de l'Arc per a celebrar la seua identitat

Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol

Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol

La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína

La Policía Local de Burriana detiene a una mujer por un presunto delito contra la salud pública al confiscarle 20 gramos de cocaína

Manuel Manzano, veterinario: “Los gatos se tapan la cara al dormir para proteger sus ojos y sentirse más seguros”

Manuel Manzano, veterinario: “Los gatos se tapan la cara al dormir para proteger sus ojos y sentirse más seguros”

La rápida actuación de la Policía Local de Nules evita la muerte de un hombre de 53 años

La rápida actuación de la Policía Local de Nules evita la muerte de un hombre de 53 años

Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

DIRECTO | Rueda de Prensa de Sánchez desde Argelia

DIRECTO | Rueda de Prensa de Sánchez desde Argelia

Onda revive su pasado medieval del 7 al 9 de agosto: toda la programación

Onda revive su pasado medieval del 7 al 9 de agosto: toda la programación
Tracking Pixel Contents