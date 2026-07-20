Un territori únic
Descobreix "Territori Canalla": la campanya de la Plana de l'Arc per a celebrar la seua identitat
Set vídeos, set raons per a descobrir per què La Plana de l'Arc és un territori diferent
La Plana de l'Arc presenta "Territori Canalla", una nova campanya de comunicació per a xarxes socials amb la qual posa en valor la personalitat única del territori a través d'una sèrie de set vídeos, cadascun dedicat a una raó que explica per què La Plana de l'Arc és un territori canalla.
El concepte de "canalla" s'entén com una manera de ser diferent, autèntica i amb caràcter propi. És una invitació a descobrir un territori que fuig dels tòpics, sorprén i ofereix experiències genuïnes a totes les persones que el visiten.
La presentació oficial de la campanya tindrà lloc el dimecres 29 de juliol, a les 19.30 hores, al Casal Jove de Benlloc, en un acte organitzat per La Plana de l'Arc en què es donarà a conéixer aquesta nova iniciativa de promoció turística.
Sota el lema "7 vídeos, 7 raons", la campanya recorrerà alguns dels trets que fan única La Plana de l'Arc. Cada peça audiovisual revelarà una nova raó per a sentir-se orgullós del territori, posant el focus en el seu patrimoni, la gastronomia, els paisatges, les tradicions, la cultura, la seua gent i tot allò que el converteix en una destinació amb identitat pròpia.
Els vídeos es publicaran de manera progressiva en els perfils oficials de La Plana de l'Arc, amb un format dinàmic, visual i adaptat al llenguatge de les xarxes socials. L'objectiu és captar l'atenció de nous públics, reforçar el sentiment de pertinença entre la població local i posicionar La Plana de l'Arc com una destinació diferent, amb una personalitat pròpia i inconfusible.
Amb "Territori Canalla", La Plana de l'Arc convida tant els seus habitants com els futurs visitants a mirar el territori amb uns altres ulls i a descobrir, vídeo a vídeo, les set raons que expliquen per què és un lloc únic. Perquè hi ha moltes maneres de ser especial, però només una de ser Territori Canalla.
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