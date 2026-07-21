Educació
Castelló rep de la Generalitat 580.500 euros per a executar el Pla de confort tèrmic en 57 centres educatius públics
Maria España: “Des de l'equip de govern treballarem per a facilitar que les actuacions es desenvolupen com més prompte millor i que cada centre puga atendre les seues necessitats més urgents enfront dels episodis de calor”
Un total de 57 centres educatius públics de Castelló es beneficiaran d'una inversió de 580.500 euros de la Generalitat Valenciana per a millorar el confort tèrmic de les aules i reduir els efectes de les onades de calor.
La regidora d'Educació, María España, ha destacat que “aquesta inversió permetrà millorar les condicions de 57 centres educatius de la ciutat i oferir espais més adequats i assegurances per a l'alumnat, el professorat i la resta de la comunitat educativa”.
España ha assenyalat que “des de l'equip de govern treballarem per a facilitar que les actuacions es desenvolupen com més prompte millor i que cada centre puga atendre les seues necessitats més urgents enfront dels episodis de calor”.
La inversió es distribueix entre 41 centres d'Infantil, Primària, Educació Especial i Formació de Persones Adultes, que rebran un total de 321.500 euros, i 16 centres de Secundària i Règim Especial, als quals es destinaran 259.000 euros.
Les ajudes oscil·len entre els 5.000 i els 25.000 euros per centre, en funció de les seues característiques i necessitats. Les actuacions podran incloure la instal·lació d'equips de climatització i altres mesures destinades a millorar el confort tèrmic.
Una actuació per a tots els ensenyaments públics
La regidora ha posat en valor que el pla “no es limita als col·legis, sinó que també aconsegueix als instituts, els centres d'Educació Especial, els centres de Formació de Persones Adultes, els conservatoris, l'Escola d'Art i Superior de Disseny i l'Escola Oficial d'Idiomes”.
L'ajuda urgent s'integra en l'estratègia autonòmica EduClima, que contempla una inversió de 140 milions d'euros entre 2026 i 2029 per a avançar progressivament en la climatització de les aules mitjançant solucions permanents, eficients i sostenibles. D'aquesta quantitat, 32 milions ja estan consignats en els pressupostos de la Generalitat per a 2026.
España també ha recordat que l'Ajuntament ja ha adoptat mesures de climatització a les escoles d'estiu per a garantir que les xiquetes i xiquets participants desenvolupen les activitats en les millors condicions possibles.
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