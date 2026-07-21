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La cita més acolorida de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real ja escalfa motors

La VII Holi Colors organitzada per Conquistando Escalones tornará a sumar diversió i solidatitat l'11 de setembre, a les 18.00 hores

La marxa Holi Colors tornarà a viure's pels carrers de Vila-real l'11 de setembre.

La marxa Holi Colors tornarà a viure's pels carrers de Vila-real l'11 de setembre. / Toni Losas

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Josep Carda

Vila-real

La VII Holi Colors solidària Mánchate por la cura, que organitza l'associació Conquistando Escalones per a les festes de la Mare de Déu de Gràcia comença a preparar una nova explosió de música, diversió i solidaritat pels carrers de Vila-real. Després de la bona resposta de la sisena edició, en la qual els reptes repartits pel recorregut van animar encara més la participació, Conquistando Escalones reforçarà enguany aquesta fórmula amb noves proves i xicotets desafiaments amb recompensa. La cita serà l'11 de sete,bre, a les 18.00 hores.

Imatge del cartell anunciador de la setena edició de la Holi Colors de Vila-real.

Imatge del cartell anunciador de la setena edició de la Holi Colors de Vila-real. / Toni Losas

La divertida passejada tornarà a proposar un circuit circular de poc més d’1,2 quilòmetres, amb eixida i arribada a la plaça Major, que passarà per Ramón y Cajal, l’avinguda de la Murà, Pius XII, Furs de València, Pare Lluís Maria Llop i el passeig de l’Estació. Els llançaments de pols holi, la música i l’ambient familiar completaran una activitat que, edició rere edició, s’ha consolidat entre les propostes més vistoses de les festes.

Fons per a la investigació

La iniciativa busca recaptar fons i donar visibilitat a la investigació de la Distròfia Muscular LGMDD2 i el VIH. Les inscripcions costaran 8 euros fins al 31 d’agost i passaran a 10 euros a partir de l’1 de setembre. També es podrà mantindre el preu reduït amb la inscripció presencial els dies 3 i 4 de setembre a l’oficina de Conquistando Escalones.

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El lot de participació inclourà motxilla, samarreta, dues bosses de pols holi, aigua i una participació en el sorteig de regals. L’organització només garantirà la talla de la samarreta a les persones inscrites abans del 6 de setembre.

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