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Compromís Benicarló renova la seua executiva i reforça el projecte amb noves incorporacions

Gonzalo Galán assenyala que “obrim les portes del partit per escoltar i per crèixer al costat de la nostra gent”

La nova executiva local de Compromís Benicarló

La nova executiva local de Compromís Benicarló / Mediterráneo

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Concha Marcos

Compromís Benicarló ha renovat la seua executiva local amb l’objectiu d’enfortir el projecte polític al municipi i encarar amb energia els reptes dels pròxims anys. La nova direcció combina la continuïtat de persones amb experiència dins de l’organització amb la incorporació de noves cares que aporten impuls i noves perspectives.

La renovació suposa una actualització dels càrrecs preexistents i una aposta clara per ampliar la base del projecte. L’executiva compta amb la presència dels actuals regidors i regidores, així com amb l’experiència de persones que han format part de l’acció institucional en legislatures anteriors, com Susa Pérez o Ricardo Mascarell, que contribueixen amb el seu coneixement i trajectòria.

El nou portaveu de l’executiva, Gonzalo Galán, ha destacat que “estrenem executiva, renovem energies per al que està per vindre, obrim les portes del partit per escoltar, i per créixer al costat de la nostra gent”. Galán ha subratllat també la voluntat de continuar consolidant un projecte obert, participatiu i arrelat al territori.

Des de Compromís Benicarló es posa en valor que les formacions que integren la coalició treballen més unides que mai a nivell local, amb una dinàmica de coordinació constant i amb una estratègia compartida. Al llarg de la legislatura, el col·lectiu està mantenint reunions amb persones i entitats del municipi, impulsant activitats culturals i mediambientals, i presentant propostes a l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

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Amb aquesta nova executiva, Compromís Benicarló reafirma el seu compromís amb el municipi i amb una manera de fer política pròxima, constructiva i al servei de les persones.

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