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Concert gratuït a Castelló: Alejandro y María Laura porten els seus 'Dos hemisferios' al Museu de Belles Arts

El duo peruà establit a Paiporta actuarà el 23 de juliol, a les 22.30 hores, dins del cicle 'Nits al Claustre'. El concert serà gratuït fins a completar l’aforament

Alejandro y María Laura protagonitzen una nova sessió del cicle 'Nits al Claustre' que promou l'IVC.

Alejandro y María Laura protagonitzen una nova sessió del cicle 'Nits al Claustre' que promou l'IVC. / ALEJANDRA BARRAGAN

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Nico Cruz

El claustre del Museu de Belles Arts de Castelló es convertirà este dijous en un punt de trobada entre la cançó d’autor, el pop independent i els ritmes llatinoamericans. Alejandro y María Laura arribaran el 23 de juliol al cicle Nits al Claustre per presentar en directe el seu cinqué àlbum, Dos hemisferios.

L’actuació començarà a les 22.30 hores, tindrà una duració aproximada de 60 minuts i serà d’entrada lliure fins a completar l’aforament. L’organització adverteix que no es permetrà l’accés al recinte una vegada haja començat la sessió, per la qual cosa es recomana acudir-hi amb antelació.

Un disc reconegut pels Latin Grammy

Dos hemisferios representa una de les etapes de major projecció internacional del duo. El treball va ser nominat en 2025 al Latin Grammy al millor àlbum cantautor, en una categoria en què va compartir candidatura amb artistes com Natalia Lafourcade, Valeria Castro, Vivir Quintana i Ale Zéguer.

Alejandro y María Laura fueron nominados al Grammy Latino en 2025 por el álbum 'Dos Hemisferios' en la categoría Mejor Álbum Cantautor.

Alejandro y María Laura van estar nominats al Grammy Latino en 2025 per l'àlbum 'Dos Hemisferios' en la categoría Mejor Álbum Cantautor. / HILDA PELLERANO

El concert de Castelló plantejarà un recorregut per diferents paisatges sonors i emocionals en un format íntim protagonitzat per Alejandro José Rivas, a la veu i la guitarra, i María Laura Bustamante, a la veu i el teclat.

La proposta del duo combina la delicadesa de la cançó d’autor amb elements de l’indie, el pop i el folklore llatinoamericà. Les seues composicions parteixen sovint de situacions quotidianes per abordar qüestions com l’amor, la migració, la família, la identitat o la necessitat de trobar un lloc propi. Redescena defineix la seua música com un mestissatge de ritmes indie i pop amb pinzellades folklòriques i una marcada dimensió reflexiva.

Una trajectòria escrita entre ciutats i continents

Alejandro y María Laura van començar a crear música conjuntament en 2009. Des d’aleshores, la seua trajectòria ha estat marcada pels desplaçaments i per la influència de les diferents ciutats on han viscut i treballat.

Els seus dos primers discos es van gravar a Buenos Aires, mentre que el tercer va començar a prendre forma a Cusco. Posteriorment, la parella va residir durant dos anys a Ciutat de Mèxic abans d’instal·lar-se a Paiporta. Esta geografia personal i creativa explica el títol Dos hemisferios i una sonoritat en què dialoguen diverses tradicions musicals d’Amèrica Llatina.

El seu llenguatge artístic també incorpora una sensibilitat pròxima al cinema i al teatre, disciplines vinculades a la formació dels dos músics. El resultat són cançons construïdes com escenes menudes: relats domèstics i imatges aparentment senzilles que acaben connectant amb experiències col·lectives.

En actuacions recents, el duo ha revisat composicions representatives de la seua carrera com Algo tiene que estar mal, Tu risa es mi casa, Estos días, Lugar ideal o Agüita del equilibrio. El seu directe es caracteritza per l’harmonia de les dues veus, els arranjaments acústics i una atmosfera de proximitat amb el públic.

Música a l’aire lliure al Museu de Belles Arts

La combinació entre el repertori del duo i l’arquitectura del claustre permetrà gaudir d’un concert de format recollit, allunyat dels grans escenaris i pensat per escoltar amb atenció les melodies i les històries de cada peça.

Cartell de les Nits al Claustre 2026.

Cartell de les Nits al Claustre 2026. / IVC

La cita forma part de Nits al Claustre, el programa estival organitzat per l’Institut Valencià de Cultura al Museu de Belles Arts de Castelló. El cicle aposta per acostar al públic propostes musicals diverses en un espai patrimonial i amb accés gratuït.

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La programació compta amb el suport del Pla Endavant de la Generalitat i conclourà el dijous 30 de juliol amb l’actuació de la cantant, compositora i multiinstrumentista Tonina.

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