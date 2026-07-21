L'equip de govern de Vila-real lamenta la "falta de lleialtat" institucional de la Generalitat amb l'Ajuntament
La regidora d'Educació assegura que el consistori s'ha assaventat de l'assignació del Consell a la ciutat per a climatitzar centres educatius per una nota de premsa remesa pel PP local
L’equip de govern de l’Ajuntament de Vila-real lamenta la "falta de lleialtat institucional de la Generalitat Valenciana en relació amb l’anunci de les inversions destinades a la climatització dels centres educatius públics de la ciutat. A hores d’ara, al consistori no consta cap notificació oficial ni per part de la Conselleria d’Educació ni tampoc de Presidència de la Generalitat, malgrat que l’anunci de la inversió va ser realitzat pel president Pérez Llorca".
Malgrat aquesta absència de comunicació institucional, indiquen des de l’equip de govern, «el Partit Popular de Vila-real, amb declaracions d’Adrián Casabó, ha enviat una nota de premsa amb la xifra que rebrà el conjunt de la ciutat». La regidora d’Educació, Anna Vicens, ha lamentat aquesta manera de procedir i ha afirmat que «ens hem assabentat pels mitjans de comunicació que els centres d’educació pública rebran 185.000 euros per a climatitzar aules. Haguérem agraït que se’ns comunicara formalment per part del Govern autonòmic».
"Aquesta és una mostra més de la manca de respecte institucional cap a l’Ajuntament de Vila-real, que és l’administració més pròxima a la comunitat educativa i que ha estat treballant durant els últims mesos per a buscar solucions davant les elevades temperatures als centres"
Vicens considera que aquesta és "una mostra més de la manca de respecte institucional cap a l’Ajuntament de Vila-real, que és l’administració més pròxima a la comunitat educativa i que ha estat treballant durant els últims mesos per a buscar solucions davant les elevades temperatures als centres".
A més, la responsable d’Educació considera que la quantitat anunciada és clarament insuficient per a donar resposta a les necessitats existents. «Tampoc sabem quins criteris s’han seguit per a determinar una quantitat o una altra per a cada centre. Els mateixos equips directius tampoc disposen d’aquesta informació i ens agradaria conéixer quins han sigut els criteris objectius emprats per la Generalitat», ha remarcat.
Reunió amb els equips directius
Per la seua part, la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, ha recordat que tant ella com Anna Vicens, acompanyades per tècnics d’ambdues àrees, es van reunir l’1 de juny amb els equips directius dels centres educatius de Vila-real, en un moment en què els centres estaven protagonitzant mobilitzacions per reclamar solucions davant la calor a les aules.
"En una reunió monogràfica amb els equips directius dels centres educatius al voltant de la climatització, vam analitzar totes les possibilitats que teníem al nostre abast. Existia una instrucció de 2023 que limitava les actuacions que podíem dur a terme als centres, amb només ventiladors de paret i, fins i tot, ens havíem plantejat la desobediència institucional per a poder instal·lar aparells d’aire condicionat, començant pels espais comuns dels centres, perquè enteníem que la situació era insostenible i les conseqüències del canvi climàtic aniran a més"
«Els equips directius van fer un enorme esforç acudint a eixa reunió en plena vaga educativa, demostrant una vegada més la seua gran responsabilitat. En aquella reunió monogràfica al voltant de la climatització, vam analitzar totes les possibilitats que teníem al nostre abast. Existia una instrucció de 2023 que limitava les actuacions que podíem dur a terme als centres —només ventiladors de paret— i, fins i tot, ens havíem plantejat la desobediència institucional per a poder instal·lar aparells d’aire condicionat, començant pels espais comuns dels centres, perquè enteníem que la situació era insostenible i les conseqüències del canvi climàtic aniran a més», ha explicat Fajardo.
Des de l'executiu vila-realenc recorden que "l’Ajuntament sempre ha mantingut una actitud de col·laboració amb la Generalitat en tots aquells assumptes que afecten la ciutadania, especialment en matèria educativa"; i qualifiquen d'incomprensible "que una inversió d’aquestes característiques no haja estat comunicada prèviament al consistori".
D’altra banda, el govern municipal també ha mostrat la seua preocupació davant les referències incloses en la nota de premsa del Partit Popular relatives a possibles inversions per a la seu comarcal de l’Escola Oficial d’Idiomes i per al Centre de Formació de Persones Adultes.
Infraestructures pendents
En aquest sentit, l’equip de govern recorda que des de fa anys reivindica davant la Generalitat una seu pròpia per a l’EOI de Vila-real, ja que actualment comparteix instal·lacions amb l’IES Francesc Tàrrega, una situació que es considera provisional i que no respon a les necessitats d’un servei educatiu d’aquestes característiques.
Igualment, també s’ha reclamat reiteradament una ubicació definitiva per al Centre de Formació de Persones Adultes, que continua desenvolupant la seua activitat de manera temporal a l’Espai Jove després d’haver sigut desallotjat de les instal·lacions que ocupava a la biblioteca de Solades «perquè anava a crear-se, per part de la Generalitat, el centre de salut de la zona centre. Malauradament, encara no sabem res ferm respecte a quan funcionarà aquest servei sanitari i tampoc podem fer ús de l’immoble per a altres iniciatives».
Finalment, l’equip de govern insisteix que "qualsevol inversió en educació és positiva i serà benvinguda, però reclama que les relacions entre administracions es basen en el respecte institucional, la transparència i la informació directa als ajuntaments, evitant que siguen els mitjans de comunicació o els partits polítics els qui comuniquen actuacions que afecten directament els municipis".
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