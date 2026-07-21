La Generalitat assigna a Vila-real 184.500 euros per a millorar la climatització dels centres educatius
El portaveu del PP, Adrián Casabó, destaca que la inversió del Consell del PP “és un pasfonamental" en favor se "del confort de la comunitat educativa a les aules”
La Generalitat Valenciana ha assignat un total de 184.500 euros als centres educatius de Vila-real per a impulsar actuacions destinades a millorar la climatització a les aules dels col·legis i instituts públics de la ciutat, així com a la seu comarcal de l’Escola Oficial d’Idiomes i al Centre de Formació de Persones Adultes.
El portaveu del PP de Vila-real, Adrián Casabó, ha destacat que aquesta inversió "ja s'ha tranferit" i suposa «un pas important per a millorar les condicions de confort tèrmic a les aules dels centres educatius de la nostra ciutat». «Es tracta d’una demanda que durant huit anys no va ser atesa pel govern autonòmic del PSOE i Compromís i que ara sí que rep una resposta per part del Consell del PP que presideix Juanfran Pérez Llorca», ha apuntat.
Pla de millora
Casabó ha explicat que aquesta primera aportació forma part d’un pla de millora del confort tèrmic als centres educatius impulsat pel Consell. «Aquesta no és una inversió puntual, sinó que reflecteix el compromís del Consell amb l’educació pública i amb les famílies de Vila-real», ha assenyalat.
El líder dels populars ha subratllat que garantir unes condicions adequades a les aules contribueix al benestar de l’alumnat i del conjunt de la comunitat educativa. «Els nostres xiquets i joves mereixen estudiar en les millors condicions possibles, i aquesta inversió demostra el compromís del Partit Popular amb la millora dels centres educatius de la nostra ciutat», ha conclòs Casabó.
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