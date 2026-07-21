Mesures de seguretat
La Vall repartirà ulleres homologades per a l'eclipsi solar del 12 d'agost: quantitat per persona, lloc de recollida i horari
La iniciativa municipal busca garantir que el major nombre de veïns observen l'esdeveniment astronòmic de manera segura
L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Transició Ecològica, repartirà un total de 1.850 ulleres homologades perquè la ciutadania puga observar amb total seguretat l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les ulleres es podran recollir a partir de dimecres, de 10.00 a 13.00 hores, a les dependències de la regidoria, situades a l'avinguda Jaume I.
El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Marc Seguer, ha explicat que "volem que el màxim nombre de veïns i veïnes puga gaudir d'un fenomen astronòmic excepcional amb totes les garanties de seguretat". Per això, ha recordat que "mirar directament un eclipsi sense un filtre homologat pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, de manera que és imprescindible utilitzar ulleres certificades i evitar qualsevol mètode casolà".
Per garantir un repartiment equitatiu, cada persona podrà recollir un màxim de cinc ulleres, però haurà d'aportar un DNI per cadascuna d'elles. "Portarem un control perquè totes les ulleres arriben al major nombre possible de persones i evitar que es puguen acumular o revendre", ha assenyalat Seguer, que també ha demanat que només les recullen aquelles persones que tinguen previst observar l'eclipsi.
Des de l'Ajuntament també s'informarà en els pròxims dies sobre els millors punts del municipi per contemplar l'eclipsi, que començarà al voltant de les 19.30 hores i arribarà al seu màxim sobre les 20.30 hores. Segons ha avançat el regidor, espais com l'avinguda de les Corts Valencianes o zones elevades com Pipa, Sumet o Penyalba oferiran una millor visibilitat. "Volem que la ciutadania visca aquesta experiència única amb totes les garanties, i per això també publicarem un mapa amb els punts més recomanables per observar aquest espectacle de la natura", ha conclòs.
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