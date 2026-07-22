Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola 2026: programació completa, entrades i tot el que has de saber
La 31a edició del certamen que promou l'Institut Valencià de Cultura (IVC) combinarà patrimoni històric, interpretació, teatre musical i dansa
Peníscola torna a convertir-se este estiu en un dels grans escenaris europeus de la música anterior al segle XIX. El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola 2026 començarà el 24 de juliol i desplegarà fins al 2 d’agost una programació que combina patrimoni, interpretació històrica, teatre musical, poesia, dansa i activitats obertes a tots els públics.
La 31a edició està organitzada per la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Peníscola. El cartell inclou nou concerts principals, agrupacions internacionals de Taiwan, Alemanya i el Regne Unit, una cercavila heràldica, un espectacle familiar i el piromusical que tradicionalment tanca el festival davant de la mar.
Programació completa
Divendres 24 de juliol: trompetes pel nucli antic i inauguració al castell
El festival començarà a les 20.30 hores amb la Cercavila Heràldica de La Regalada, un recorregut gratuït pel nucli antic que recrearà les sonoritats de les bandes de trompetes naturals i timbals dels segles XVI, XVII i XVIII. El repertori inclou música de Monteverdi, Susato, Fantini i Schmelzer.
A les 22.30 hores, el Castell del Papa Luna acollirà el primer concert principal: Mediterrània Consort, amb la soprano Aurora Peña i la direcció de David Antich, presentarà A furore ad gloriam. La proposta confronta dos models del Barroc europeu: la solemnitat cortesana de la França de Lluís XIV i el dramatisme expressiu de la música italiana, amb obres de Charpentier, Delalande, Lully i Vivaldi.
Dissabte 25 de juliol: Jaume I i la memòria musical valenciana
El Palau de Congressos rebrà a les 22.30 hores Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, amb El Conqueridor. El concert forma part dels actes commemoratius del 750 aniversari de la mort de Jaume I i proposa un recorregut per la música de trobadors, la poesia andalusina i el repertori religiós vinculat a la Corona d’Aragó.
L’espectacle combina peces procedents de les tradicions cristiana, cortesana i andalusina per a construir una crònica musical de la València medieval i de l’època del monarca.
Diumenge 26 de juliol: música antiga des de Taiwan
La primera gran proposta internacional arribarà de la mà de The Gleam Ensemble, formació fundada a Taipei. A les 22.30 hores, al Castell del Papa Luna, interpretarà De carne y aliento: el arte de la disminución en el mundo de los Habsburgo.
El programa explora el moment en què els instruments van començar a emancipar-se de la música vocal entre el final del Renaixement i l’inici del Barroc. Sonaran obres de Cabezón, Fontana, Selma y Salaverde, Castello, Bertali i Falconieri, interpretades amb flauta renaixentista, sacabutx, violí barroc, baixó i clavecí.
Dilluns 27 de juliol: Forma Antiqva connecta el Barroc amb el folklore
La formació asturiana Forma Antiqva, dirigida per Aarón Zapico, presentarà De Sópitu a les 22.30 hores al castell. El muntatge mescla instruments històrics, música acadèmica i tradició oral del nord peninsular.
Cançons, fandangos, jotes, muñeires, romanços i danses asturianes conviuen amb música de Purcell, Händel, Gaspar Sanz, Santiago de Murcia o Martín Codax. És una de les propostes més festives i accessibles del cartell, pensada per a mostrar com les melodies han viatjat, canviat i continuat vives de generació en generació.
Dimarts 28 de juliol: la “follia” barroca d’Ensemble 1700
L’alemany Ensemble 1700, liderat per la prestigiosa flautista i directora Dorothee Oberlinger, actuarà a les 22.30 hores al Castell del Papa Luna amb Follias!.
El programa gira al voltant de la follia, una estructura musical associada a l’exuberància, el virtuosisme i la passió descontrolada. Inclou música de Barbara Strozzi, Monteverdi, Händel, Vivaldi, Corelli, Marais i Antonio Soler, amb la soprano Hélène Walter i una posada en escena que incorpora també la dansa.
Dimecres 29 de juliol: una òpera barroca transformada en un bar flamenc
El Palau de Congressos acollirà a les 22.30 hores Los elementos: ópera y flamenco, d’Ensemble Contratemps. La companyia reimagina l’òpera d’Antonio Literes com una nit de celebració en un bar tradicional espanyol.
Quatre sopranos representen l’Aigua, l’Aire, la Terra i el Foc, mentre que un tenor encarna el Temps. Vestits flamencs, tapes, humor, participació del públic i una orquestra de huit músics donen forma a una de les propostes més teatrals i singulars de l’edició.
Dijous 30 de juliol: una jornada de caça musical al Renaixement
Qvinta Essençia i Ensemble Arquivolta compartiran l’escenari del Castell del Papa Luna a les 22.30 hores amb A la caza de los sentidos.
El concert recrea una jornada de caça renaixentista a partir de La Caça, de Mateu Fletxa, una ensalada que combina fragments cantats i parlats, imitacions d’animals i escenes de caràcter quasi teatral. El programa es completa amb la Missa La Caça de Cristóbal de Morales i instruments històrics com la xeremia, la viola de gamba, el baixó, la flauta i la percussió.
Divendres 31 de juliol: un viatge vocal per les capitals del Renaixement
Una de les cites més esperades serà la del grup britànic Stile Antico, considerat una de les formacions vocals de referència en la interpretació de la polifonia renaixentista.
A les 22.30 hores, els seus dotze integrants oferiran al castell Postales polifónicas, un itinerari musical per ciutats com París, Sevilla, Munic, Lisboa i Venècia. El repertori inclou obres de Tallis, Guerrero, Lobo, Monteverdi, Palestrina, Cardoso, Rebelo i Orlando di Lasso.
Dissabte 1 d’agost: música, poesia i mística amb Manuela Velasco
L’últim gran concert del festival estarà protagonitzat per La Ritirata, sota la direcció del violoncel·lista Josetxu Obregón. Amor místico: música i poesía començarà a les 22.30 hores al Castell del Papa Luna.
La mezzosoprano Beatriz Oleaga interpretarà música vocal del Barroc espanyol i italià, mentre que l’actriu Manuela Velasco recitarà textos de Santa Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu, María de Zayas i Lope de Vega. Música i paraula s’uniran en una proposta de gran intensitat construïda al voltant de l’amor humà, espiritual i diví.
Diumenge 2 d’agost: matí familiar i gran final piromusical
A les 12.00 hores, el Palau de Congressos acollirà l’espectacle familiar gratuït Follia d’amore. Al voltant de quatre afectes de l’amor, interpretat per Camerata Antiga del Conservatori Superior de Música de Castelló.
La proposta explica les diferents fases de l’amor —enamorament, infidelitat, desamor i sanació— mitjançant composicions de Frescobaldi, Purcell, Händel, Corelli, Lambert i Sebastián Durón. L’accés és lliure, però cal retirar prèviament una invitació.
La clausura arribarà a les 23.59 hores a la Platja Nord amb Foc Barroc, el tradicional espectacle de música i focs artificials de Pirotècnia Tomás de Benicarló. La silueta il·luminada del nucli històric i del Castell del Papa Luna tornarà a formar part d’un dels moments més multitudinaris del festival.
Quin concert triar? Una guia ràpida segons els teus gustos
- Per a descobrir el patrimoni musical valencià, la cita més significativa és El Conqueridor, de Capella de Ministrers.
- Els qui busquen una nit de virtuosisme internacional poden optar per Follias!, d’Ensemble 1700, o pel debut de la formació taiwanesa The Gleam Ensemble.
- Per a una experiència més festiva i pròxima al folklore, De Sópitu, de Forma Antiqva, és una de les opcions més directes.
- Els amants de les veus sense acompanyament instrumental tenen una cita imprescindible amb la polifonia de Stile Antico, mentre que Los elementos és la proposta més escènica, còmica i participativa.
- Per a assistir amb xiquets, la millor alternativa és Follia d’amore, gratuïta amb invitació. I per a viure el festival sense comprar entrada, es poden combinar la cercavila inaugural i el piromusical de clausura.
Entrades: preus, venda anticipada i horaris de taquilla
Les entrades per als nou concerts principals costen 15 euros i es poden adquirir anticipadament a través de la taquilla digital de l’IVC.
La venda presencial està disponible a la Casa de l’Aigua, a la plaça de Santa Maria, tots els dies de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. Els dies de concert també hi haurà taquilla al Castell del Papa Luna entre les 21.00 i les 22.30 hores.
Les invitacions per a l’espectacle familiar es poden descarregar en línia o recollir a les taquilles. La cercavila inaugural i el piromusical són d’accés lliure.
Una edició amb vocació internacional
Amb tres agrupacions estrangeres, grans noms de la interpretació històrica espanyola i una major diversitat de formats, el Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola reforça en 2026 la seua projecció internacional.
El diàleg entre la pedra del Castell del Papa Luna, la música composta entre l’edat mitjana i el Barroc i les noves formes de presentar este repertori torna a ser el principal atractiu d’una cita que ja ha superat les tres dècades d’història. Del carrer al castell i de la polifonia al foc, Peníscola tornarà a mirar al Mediterrani al ritme de trompetes naturals, violes de gamba, clavecins i veus.
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