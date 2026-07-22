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Festejos patronals

Santa Magdalena arriba a l’equador de les festes amb el dia gran de la patrona

Actes religiosos, música, propostes taurines i activitats per a tots els públics es viuran encara fins diumenge en la recta final de les celebracions

Tot el veïnat ha estat convidat a la recepció que s'ha organitzat al poliesportiu de Santa Magdalena.

Tot el veïnat ha estat convidat a la recepció que s'ha organitzat al poliesportiu de Santa Magdalena. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Santa Magdalena de Polpís

Les festes patronals de Santa Magdalena de Polpís segueixen endavant amb una intensa programació. Després de la presentació de les festeres i els festers i de les jornades dedicades a les disfresses, les associacions i les paelles, arriba el torn de la programació religiosa, ja que aquest dimecres se celebra la festivitat de la patrona, Maria Magdalena.

Així, les i els representants festius i la corporació municipal, després de visitar l’exposició de pintura de l’Escola d’Art de l’artista Maite Baldrich, han participat, juntament amb les associacions locals, en l’ofrena de flors a Maria Magdalena. Posteriorment, s’ha celebrat la missa en honor de la santa.

La inauguració d'una exposició ha estat un dels actes organitzats per a la jornada d'aquest dimecres.

La inauguració d'una exposició ha estat un dels actes organitzats per a la jornada d'aquest dimecres. / Mediterráneo

En finalitzar la missa, i després de la solta de coloms, s’ha disparat una traca i ha tingut lloc una recepció per a tota la població al poliesportiu. En els actes també ha destacat la participació de l’Agrupació Musical Santa Magdalena. I a les 19.00 hores està previst que tinga lloc la processó amb la imatge de la patrona pels carrers de la població. A la nit, la revetla estarà amenitzada per l’orquestra Atalaia i DJ Bayly.

Honors a Maria Immaculada

Pel que fa a aquest dijous, serà el dia dedicat a Maria Immaculada, amb missa i processó en el seu honor. A més, hi haurà una orxatada, el xou d’Héctor Sansegundo i l’espectacle musical The Talent. Durant la matinada de dijous a divendres hi haurà vaquetes i discomòbil.

El veïnat de Santa Magdalena de Polpís ha retut homenatge a la seua patrona amb la tradicional missa.

El veïnat de Santa Magdalena de Polpís ha retut homenatge a la seua patrona amb la tradicional missa. / Mediterráneo

El divendres, 24 de juliol, la programació inclourà un parc aquàtic, exhibicions taurines, bou embolat i una revetla amb l’orquestra Mònaco Party.

Ja el dissabte, a més de l’entrada a l’estil de Sant Fermí per als més menuts, tindrà lloc al migdia l’entrada de sis bous i cabestres. A la vesprada, l’Associació Cultural i Taurina Polpís organitzarà un desafiament entre les ramaderies Capota i Ramón Benet, que a la nit embolaran dos bous. La música anirà a càrrec de l’orquestra Màxima i també hi haurà discomòbil amb El Sarao.

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Les festes finalitzaran el diumenge, 26 de juliol, amb castells inflables, bous i un castell de focs artificials.

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