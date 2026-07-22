Festejos patronals
Santa Magdalena arriba a l’equador de les festes amb el dia gran de la patrona
Actes religiosos, música, propostes taurines i activitats per a tots els públics es viuran encara fins diumenge en la recta final de les celebracions
Les festes patronals de Santa Magdalena de Polpís segueixen endavant amb una intensa programació. Després de la presentació de les festeres i els festers i de les jornades dedicades a les disfresses, les associacions i les paelles, arriba el torn de la programació religiosa, ja que aquest dimecres se celebra la festivitat de la patrona, Maria Magdalena.
Així, les i els representants festius i la corporació municipal, després de visitar l’exposició de pintura de l’Escola d’Art de l’artista Maite Baldrich, han participat, juntament amb les associacions locals, en l’ofrena de flors a Maria Magdalena. Posteriorment, s’ha celebrat la missa en honor de la santa.
En finalitzar la missa, i després de la solta de coloms, s’ha disparat una traca i ha tingut lloc una recepció per a tota la població al poliesportiu. En els actes també ha destacat la participació de l’Agrupació Musical Santa Magdalena. I a les 19.00 hores està previst que tinga lloc la processó amb la imatge de la patrona pels carrers de la població. A la nit, la revetla estarà amenitzada per l’orquestra Atalaia i DJ Bayly.
Honors a Maria Immaculada
Pel que fa a aquest dijous, serà el dia dedicat a Maria Immaculada, amb missa i processó en el seu honor. A més, hi haurà una orxatada, el xou d’Héctor Sansegundo i l’espectacle musical The Talent. Durant la matinada de dijous a divendres hi haurà vaquetes i discomòbil.
El divendres, 24 de juliol, la programació inclourà un parc aquàtic, exhibicions taurines, bou embolat i una revetla amb l’orquestra Mònaco Party.
Ja el dissabte, a més de l’entrada a l’estil de Sant Fermí per als més menuts, tindrà lloc al migdia l’entrada de sis bous i cabestres. A la vesprada, l’Associació Cultural i Taurina Polpís organitzarà un desafiament entre les ramaderies Capota i Ramón Benet, que a la nit embolaran dos bous. La música anirà a càrrec de l’orquestra Màxima i també hi haurà discomòbil amb El Sarao.
Les festes finalitzaran el diumenge, 26 de juliol, amb castells inflables, bous i un castell de focs artificials.
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