Millores al paratge del Termet
Vila-real planteja dotar de socorristes la platja fluvial del Millars en cap de setmana
L’alcalde, José Benlloch, sol·licita la col·laboració de la Diputació i la Generalitat per a reforçar la seguretat a la zona de bany del Molí una vegada concloguen les obres de restauració ambiental
L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat que l’Ajuntament es planteja implantar un servei de socorrisme a la platja del riu Millars, situada al paratge del Termet. La proposta s’aplicaria, almenys, durant els caps de setmana i una vegada hagen conclòs els treballs de recuperació ambiental que s’executen actualment a l’entorn de la zona de bany del Molí per tal d’eliminar canyes. Unes tasques que es preveu que concloguen en uns dies.
Benlloch ha avançat aquesta iniciativa a través de les seues xarxes socials, on ha assegurat que el consistori continua treballant per a reforçar la seguretat en un dels espais naturals més freqüentats de la ciutat durant els mesos d’estiu.
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El primer edil confia que el projecte puga comptar amb el suport econòmic i administratiu d’altres institucions. «Espere que, com ocorre en altres municipis, tant la Diputació de Castelló com la Generalitat Valenciana ens ajuden a fer realitat aquest servei i no deixen sola Vila-real», ha assenyalat.
La intenció municipal és incrementar les garanties per als centenars de veïns i visitants que utilitzen la platja fluvial per a refrescar-se durant els episodis d’altes temperatures. «Continuem treballant perquè el Termet siga un espai cada vegada més segur i perquè totes i tots puguen gaudir d’un dels grans tresors naturals de la nostra ciutat», ha afegit Benlloch.
Accés restringit pels treballs
L’anunci coincideix amb els treballs de restauració ambiental que l’empresa pública Tragsa du a terme al meandre del riu, entre l’assut i la Ruta Botànica, als voltants del Centre de Congressos El Molí i de la piscina municipal.
La intervenció obliga a restringir temporalment l’accés i el bany als trams afectats per l’entrada de maquinària i les tasques d’eliminació de canyes i rizomes. Les zones tancades estan delimitades i compten amb cartells que prohibeixen el pas mentre es desenvolupen les actuacions.
La restricció afecta principalment els dies laborables. Durant els caps de setmana, la platja roman oberta i s’habiliten espais accessibles en funció de l’avanç de les obres i de les condicions de seguretat. L’Ajuntament informarà a través dels seus canals oficials quan finalitzen els treballs i es puga recuperar completament l’ús d’aquesta zona de bany.
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Les tasques que ara es realitzen permetran restaurar 5.859 metres quadrats d’hàbitats de ribera. El projecte suposa una inversió de 134.585 euros, finançada amb fons europeus a través de la Generalitat Valenciana, i dona continuïtat a altres actuacions desenvolupades per a recuperar l’entorn protegit del riu Millars.
L’actuació se centra a retirar la canya invasora, l’Arundo donax, una espècie que desplaça la vegetació autòctona i impedeix la regeneració natural dels ecosistemes fluvials.
Sempre que les condicions ho permeten, també s’extrauran els rizomes per a evitar que les canyes tornen a brotar. En aquells punts on no siga possible retirar-los, s’instal·laran cobertures opaques durant un període mínim de 18 mesos, amb l’objectiu de frenar-ne la regeneració.
Espècies autòctones
L’última fase del projecte inclou la plantació d’espècies autòctones de ribera. Amb això es pretén millorar la biodiversitat, afavorir la recuperació ecològica de l’espai i reforçar la protecció del principal pulmó natural de Vila-real.
La possible incorporació de socorristes respon també a l’augment de l’afluència que registra el Termet durant l’estiu. El paratge, amb una superfície d’uns 180.000 metres quadrats, s’ha consolidat com el gran refugi climàtic de Vila-real gràcies a la combinació d’aigua, vegetació, ombra i espais de convivència, unes característiques que atrauen famílies de Vila-real i d’altres municipis.
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