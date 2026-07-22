Exposicions i xarrades
Vistabella acull una nova edició de les Jornades de Memòria Històrica
La iniciativa reunirà investigadors, historiadors i creadors culturals per reflexionar sobre els efectes de la guerra civil i el franquisme
Vistabella del Maestrat celebrarà els pròxims 8 i 9 d’agost la XVII edició de les Jornades de Memòria Històrica, una cita dedicada a la recuperació, divulgació i preservació de la memòria democràtica. Organitzades per l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat i el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), reuniran investigadors, historiadors i creadors culturals per reflexionar sobre els efectes de la guerra civil i el franquisme, amb una atenció especial a la realitat del municipi.
«El nostre compromís amb la memòria històrica és ferm. Les Jornades barregen treballs d’investigació a partir de diferents línies amb exposició o teatre. La idea és conéixer una època que cal continuar estudiant i contextualitzant com cal. Sobretot, és fonamental apropar-nos a la realitat que va viure el nostre territori», ha valorat Jordi Alcon, alcalde de Vistabella.
La programació començarà el dissabte 8 d’agost, a les 12.00 hores, amb l’acte inaugural. Tot seguit, l’historiador Juan Luis Porcar oferirà la conferència Documentar la tragèdia: els censos de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Una mirada a Vistabella del Maestrat. A la vesprada, Juan Miguel Palomar impartirà la xarrada Vistabella, anys 40. Lluites de poder i corrupció.
Projectaran La invasió dels bàrbars
Posteriorment, s’inaugurarà l’exposició 1939. Memòria de la retirada, de Francisco Collado, presentada pel GRMHC. La jornada conclourà amb la projecció de la pel·lícula La invasió dels bàrbars, dirigida per Vicent Monsonís, seguida d’un col·loqui amb Anna Gozalbo.
El diumenge 9 d’agost, la programació continuarà amb l’estrena de l’obra de microteatre El foc purificador, escrita per Domingo J. Font i interpretada pel grup de teatre L’Armelar de Castelló.
Més enllà de les activitats previstes durant el cap de setmana, del 13 al 20 d’agost es desenvoluparà una campanya d’exhumacions al mas del Boiro, dirigida per ArqueoAntro, una actuació que reforça el compromís amb la localització, recuperació i dignificació de les víctimes de la repressió franquista.
Una actuació amb la qual es reafirma el compromís amb la recuperació de la memòria democràtica, en una combinació d’investigació, divulgació i actuacions sobre el terreny per continuar avançant en la reparació i dignificació de les víctimes del franquisme. La campanya està finançada pel Govern d’Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
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