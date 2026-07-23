Annacrusa porta la seua versió més íntima al Museu Etnològic de Castelló
La banda castellonenca presentarà les cançons del seu tercer disc 'Perder la fe' aquest 24 de juliol dins del cicle 'Arrels. Acústics al MetCas'
La foscor, la melangia i la contundència sonora d’Annacrusa adoptaran aquest 24 de juliol un format més íntim. La formació castellonenca protagonitzarà el seté concert del cicle Arrels. Acústics al MetCas, on reinterpretarà en acústic les cançons de Perder la fe, el seu tercer treball d’estudi.
L’actuació començarà a les 20.00 hores al pati del Museu Etnològic de Castelló, també conegut com a Casa Matutano, i tindrà entrada gratuïta. Annacrusa actuarà en aquesta ocasió amb Anna Dobón i Sevi Guilles, acompanyats pel teclista Juan Gurrea.
Un disc que navega per les contradiccions del present
Publicat el passat 6 de març, Perder la fe està format per nou cançons que reflexionen sobre les dificultats d’adaptar-se als canvis socials, emocionals i tecnològics del món contemporani. Encara que no es presenta com un àlbum conceptual, el mar funciona com un fil simbòlic que travessa tot el treball: immensitat, tempesta, misteri, profunditat i capacitat curativa.
El disc va ser enregistrat als WZ Estudi de Castelló, amb producció de Sam Ferrer i Sevi Guilles, i masteritzat per Víctor García als estudis Ultramarinos. Entre les seues peces apareixen títols com «Leviatán», «Universo», «Bitácora», «Palabras necias», «Nunca jamás» i la cançó que dona nom al treball.
Més que una invitació a abandonar tota esperança, el títol amaga una lectura en direcció contrària. La banda ha explicat que el disc parla de continuar avançant i buscar un camí propi malgrat el pes d’una societat percebuda com a fosca, accelerada i plena d’incerteses.
Un retorn a les arrels acústiques d’Annacrusa
El format escollit per al concert connecta directament amb els orígens del grup. Annacrusa va nàixer a Castelló el 2018 a partir de les primeres composicions de Sevi Guilles, a les quals Anna Dobón va incorporar la seua veu. El projecte, inicialment acústic, va créixer posteriorment amb l’entrada de Carlos «Bola» al baix i Leny Orzáez a la bateria.
Des d’aleshores, la formació ha desenvolupat una identitat pròpia basada en el contrast: energia i sensibilitat, contundència i fragilitat, rock alternatiu i passat metaler. Aquesta combinació ha permés al grup construir una comunitat fidel de seguidors i consolidar-se com una de les propostes més reconeixibles de l’escena musical de Castelló.
La cita d’Arrels oferirà ara l’oportunitat de descobrir una altra pell de les noves cançons. L’absència del desplegament elèctric habitual situarà en primer pla les lletres, la veu de Dobón, els arranjaments de Guilles i els matisos aportats per Juan Gurrea als teclats.
Arrels consolida la música local al calendari d’estiu
La tercera edició d’«Arrels. Acústics al MetCas» programa nou concerts durant els divendres de juny i juliol, amb més de trenta músics de la província. El cartell de 2026 inclou noms com Chiva Flor, Killus, Toni Porcar, Jorge Gumbau, Negronera, Xiomara Albello, La Ceci i Tatiana J, a més d’Annacrusa.
El cicle aposta pel talent de proximitat i per actuacions allunyades dels grans circuits comercials. El format acústic i la proximitat del pati del museu permeten que propostes habitualment contundents, com Annacrusa o Killus, reformulen el seu repertori sense perdre identitat.
L’edició anterior va reunir 1.080 espectadors, mentre que més de cinquanta artistes han passat pel programa durant els seus dos primers anys. Les xifres confirmen el creixement d’una proposta que ha convertit el pati del MetCas en un dels punts de trobada cultural de l’estiu castellonenc.
La regidora de Cultura, María España, ha subratllat que la qualitat i la varietat de les formacions han convertit Arrels en «el gran cicle musical de l’estiu a Castelló». També ha destacat la resposta del públic, que ocupa habitualment tots els seients disponibles abans de l’inici de les actuacions. «La resposta del públic és abassegadora, amb tots els seients ocupats una hora abans del concert».
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