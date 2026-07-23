Altes temperatures
Conflicte en la neteja viària de Vila-real per l’horari d’estiu i les onades de calor
La Coordinadora Obrera Sindical acusa l’empresa adjudicatària d’imposar una jornada de 14.20 a 21.00 hores i reclama una negociació que garantisca la seguretat dels treballadors
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), en representació de treballadors del servei de neteja viària de Vila-real, ha denunciat "la negativa de l’empresa adjudicatària a adaptar els horaris d’estiu per reduir l’exposició de la plantilla a les temperatures més elevades".
Segons ha informat el sindicat en un comunicat, "la UTE Vila-real ha establit un horari de 14.20 a 21.00 hores, una franja que obliga els operaris a desenvolupar una part important de la jornada al carrer durant les hores de màxima calor".
La representació laboral assegura que la decisió "s’ha adoptat de manera unilateral i sense arribar a un acord amb els treballadors". La COS recorda que l’any passat, després de les reivindicacions de la plantilla i d’un procés de negociació amb l’empresa, es va pactar una distribució horària que tractava d’evitar, en la mesura del possible, els moments de temperatures més altes.
Risc de colps de calor
El sindicat considera que l’horari implantat enguany incrementa el risc de colps de calor, deshidratació, esgotament i altres problemes de salut, especialment en un servei que es presta majoritàriament a l’aire lliure i sota una exposició directa al sol.
“La salut laboral no pot quedar subordinada a criteris organitzatius o econòmics”, defensa la COS, que critica que l’empresa "haja abandonat la via del diàleg malgrat l’existència d’un precedent d’acord durant l’estiu anterior".
Per aquest motiu, els representants dels treballadors reclamen a la UTE Vila-real que "retire l’horari imposat i reprenga les negociacions per acordar una jornada estival que garantisca unes condicions de treball segures i dignes”.
La COS ha anunciat que continuarà defensant els interessos de la plantilla i denunciant les decisions que, al seu parer, puguen posar en risc la salut i la seguretat dels treballadors del servei de neteja viària de Vila-real.
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