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Novetat

Vila-real acostarà a la ciutadania el tradicional concert de l'antivigília de Sant Jaume amb una pantalla

Es tracta de l'actuació de la Unió Musical La Lira des del més alt del campanar de l'església arxiprestal, així com dels tocs de campanes

Novament, la nit d'aquest dijous, membres de la Unió Musical La Lira oferiran el tradicional concert per Sant Jaume des del més alt del campanar de l'arxiprestal.

Novament, la nit d'aquest dijous, membres de la Unió Musical La Lira oferiran el tradicional concert per Sant Jaume des del més alt del campanar de l'arxiprestal. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Concha Marcos

Vila-real

La Regidoria de Tradicions de l'Ajuntament de Vila-real incorpora enguany una novetat al tradicional concert de l'antevigília de Sant Jaume amb l'objectiu de fer encara més accessible aquesta cita tan singular del calendari festiu. Per primera vegada, la nit d'aquest dijous s'instal·larà una pantalla i un projector a la placeta d'accés a l'església arxiprestal Sant Jaume perquè el públic puga seguir en directe la interpretació que té lloc a la part alta del campanar, gaudint no només de la música, sinó també de la seua execució.

La regidora de Tradicions, Miriam Caravaca, ha destacat que aquesta iniciativa “naix amb la voluntat d'obrir encara més les nostres tradicions a tota la ciutadania”. “Fins ara, aquest era un moment que només podien veure unes poques persones. Amb aquesta pantalla volem que qualsevol veí o veïna que s'acoste puga gaudir tant de la música com de la interpretació, descobrint de prop la bellesa i la complexitat d'un espectacle únic”.

Toc manual

L'acte, organitzat per la Regidoria de Tradicions, la Unió Musical La Lira i l'església arxiprestal Sant Jaume, tindrà lloc aquest dijous, a partir de les 22.30 hores. La vetlada començarà amb el tradicional toc manual de l'avemaria repicada, interpretat pels germans Abel i Carlos Peset Monfort, i continuarà amb el ja emblemàtic concert des de la part alta del campanar, en el qual els tocs manuals de campanes s'alternaran amb les interpretacions de la banda de la Unió Musical La Lira de Vila-real.

El toc manual de l'avemaria repicada torna a ser aquest dijous un dels protagonistes de l'antevigília de Sant Jaume.

El toc manual de l'avemaria repicada torna a ser aquest dijous un dels protagonistes de l'antevigília de Sant Jaume. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En finalitzar el concert, es dispararà un castell de focs d'artifici des de l'edifici de la Unió Musical La Lira per a commemorar l'antevigília de Sant Jaume. Tot seguit, els assistents podran gaudir d'un porrat popular amb orxata i fartons.

Caravaca ha volgut agrair especialment la implicació de totes les persones i entitats que fan possible aquesta tradició. “Vull donar les gràcies als responsables de l'església, especialment a mossén Javier Aparici, per la seua col·laboració inestimable i, molt especialment, als músics de la Unió Musical La Lira i als campaners Abel i Carlos Peset Monfort pel gran esforç que realitzen”.

“Enguany, a més, ho faran en una nit en què les altes temperatures exigiran un esforç afegit. És una mostra del seu compromís amb la cultura, amb la nostra identitat i amb les tradicions de Vila-real”, ha assenyalat.

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La regidora ha animat tota la ciutadania a acostar-se a la plaça per a viure aquesta iniciativa, “una experiència que combina patrimoni, música i tradició, i que enguany podrem compartir millor que mai gràcies a aquesta nova proposta audiovisual”.

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