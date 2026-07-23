Ple ordinari de juliol
Vila-real bateja l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer amb el nom de Joan Raga
La proposta rep el suport de 23 dels 25 regidors de la corporació, després d’una campanya ciutadana que va reunir més de 1.000 signatures
La corporació municipal de Vila-real ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables dels 23 regidors del PSPV-PSOE, PP, Compromís i els no adscrits Dora Saura i Manu Rubert, batejar amb el nom del director i artista Joan Raga, que va faltar ara fa un any, l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer (EMTAC). La proposta, elevada per la Regidoria de Cultura al ple, únicament ha comptat amb els vots en contra dels dos regidors de Vox.
La decisió del consistori arriba després de completar-se l’expedient que es va posar en marxa, principalment, arran de la campanya de recollida de signatures iniciada espontàniament per la societat civil i el món de la cultura. Una iniciativa que va sumar més de 1.000 suports, no només de Vila-real, sinó també procedents de diferents punts de la Comunitat Valenciana i d’Espanya.
Tot i ser natural de Riba-roja de Túria, Raga va arrelar profundament a Vila-real, ciutat en la qual va fixar la seua residència l’any 1986. Des d’aleshores, va dedicar bona part de la seua trajectòria a reivindicar el paper de les arts de carrer, amb l’impuls de companyies, projectes i iniciatives culturals que van contribuir a convertir el municipi en un referent del sector.
Defensa de la iniciativa
La vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maria Fajardo, va defensar durant el ple que el canvi de denominació és «un acte de memòria i de gratitud», però també «una declaració d’intencions sobre el model de ciutat que volem continuar sent».
Fajardo va recordar que la iniciativa popular va aconseguir reunir centenars de signatures de diferents procedències en només deu dies i va remarcar que posar el nom de Joan Raga a l’escola "permetrà mantindre viu el seu llegat entre les futures generacions".
Més de 1.000 firmes donen suport a que l'Escola de Teatre de Vila-real porte el nom de Joan Raga
«Els edificis no tenen memòria per si sols. La memòria la posem les persones. I quan decidim que una escola porte el nom d’algú, estem dient que la seua vida mereix continuar ensenyant fins i tot quan ja no hi és», va afirmar.
La responsable municipal de Cultura va destacar que Raga no només va dedicar la seua vida al teatre, sinó també a les persones. Segons va explicar, l’artista entenia el teatre de carrer com una eina per a construir ciutat, transformar les places en escenaris i convertir l’espai públic en un punt de trobada, convivència i emocions compartides.
La vicealcaldessa també va posar en valor la generositat del director i les oportunitats que va oferir a nombrosos artistes quan començaven les seues trajectòries. «Cadascú tenia una parcel·leta de Joan. Uns el van conéixer com a mestre, altres com a director, company, amic o com la persona que els va donar la primera oportunitat», va assenyalar.
Primer responsable de la primera escola de teatre
Raga va ser, a més, el primer responsable de la primera escola municipal de teatre de Vila-real, creada l’any 1995. Per aquest motiu, Fajardo va considerar especialment simbòlic que siga aquest centre el que porte el seu nom i mantinga vinculada la seua figura a la formació de nous alumnes.
La regidora va recordar que valors com escoltar, compartir, confiar en els altres i crear en equip van formar part de la manera de treballar de Joan Raga al llarg de tota la seua vida.
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La seua contribució també va resultar decisiva en la consolidació del teatre de carrer a Vila-real i en el desenvolupament d’un ecosistema cultural que té en el Festival Internacional de Teatre de Carrer, el FITCarrer, un dels seus principals exponents.
«Si hui Vila-real és un referent en les arts de carrer, si tenim un FITCarrer que forma part de la identitat de la ciutat i si existeix un ecosistema cultural admirat més enllà de les nostres fronteres, és també gràcies a persones com Joan Raga», va afirmar Fajardo.
Per a la vicealcaldessa, l’acord adoptat pel ple no només ret homenatge al passat, sinó que mira cap al futur i permetrà que els alumnes que passen per l’escola coneguen qui va ser Joan Raga i la importància que va tindre per a la cultura local.
«Hi ha persones que deixen records, però Joan Raga va deixar camí. I, a partir de hui, també una escola que el recorrerà amb el seu nom», va concloure.
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