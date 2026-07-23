Acte litúrgic
Vinaròs celebra el 60é aniversari de la parròquia de Santa Magdalena
La comunitat marítima commemora sis dècades de vida parroquial amb una missa i una processó pels carrers de la localitat
La comunitat de la zona marítima de Vinaròs va viure aquest dimecres una jornada festiva especialment emotiva amb motiu de la celebració dels 60 anys de la parròquia de Santa Magdalena. La commemoració va coincidir també amb la festivitat del carrer dedicat a la mateixa santa.
Missa d’acció de gràcies
L’església de Santa Magdalena es va omplir de veïns, devots i familiars per participar en la missa d’acció de gràcies, oficiada per mossèn Carlos París.
Entre els assistents hi havia una nodrida representació veïnal, les majorales de la festa i xiquets i xiquetes de primera comunió, que van acudir vestits informalment per suportar la calor de la jornada.
Processó pels carrers de Vinaròs
En finalitzar la missa, la celebració es va traslladar als carrers amb la posterior processó religiosa. La imatge de Santa Magdalena va ser portada a muscles i va encapçalar el recorregut, acompanyada pel ritme i la música de la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs.
En la comitiva també van participar l’abanderat, amb la bandera roja i blanca de la localitat; el rector de la parròquia; les majorales, i nombrosos veïns i fidels.
L’itinerari va recórrer el carrer de l’Arxipreste Bono, la plaça del Primer de Maig, la zona portuària, el carrer de Costa i Borràs, el carrer de Santa Magdalena i l’avinguda del País Valencià, abans de finalitzar novament al temple.
El vincle de l’alcaldessa amb Santa Magdalena
Durant la celebració es va destacar una curiosa anècdota relacionada amb l’alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, que va estar present entre els fidels.
L’alcaldessa acostuma a participar cada any en aquesta festivitat no només per responsabilitat institucional, sinó també pel fort vincle personal que manté amb la zona, ja que va nàixer precisament al carrer de Santa Magdalena.
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