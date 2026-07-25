Nova cita a la plaça del Pastoret
La Festa del Fanalet de Vila-real canvia els ciris per llums LED per a reforçar la seguretat al Termet
El Grup de Danses El Raval manté viva la tradició amb una celebració familiar que, alhora, estrena idea innovadora per a evitar riscos
Desenes de famílies de Vila-real han participat aquesta vesprada en una nova edició de la Festa del Fanalet, organitzada pel Grup de Danses El Raval, en col·laboració amb la Regidoria de Tradicions, al paratge del Termet.
La principal novetat d’enguany ha sigut la substitució dels tradicionals ciris per llums LED, una mesura adoptada per precaució i amb l’objectiu d’augmentar la seguretat durant el recorregut nocturn. Segons ha explicat la regidora de Tradicions, Miriam Caravaca, aquesta modificació "permet mantindre l’essència de la celebració i, al mateix temps, reduir els riscos derivats de l’ús de flames en un entorn natural i en una activitat amb una elevada participació infantil".
La festivitat, recuperada l’any 2002 pel Grup de Danses El Raval, s’ha consolidat com una de les cites més destacades de l’estiu vila-realenc i com un espai de transmissió de la cultura popular entre generacions.
600 quilos de melons d'alger
L’activitat ha començat a mitjan vesprada a la plaça del Pastoret, on veïns i visitants han participat en el tradicional taller d’elaboració de fanalets. L’organització ha distribuït 600 quilos de melons d'alger, unes 350 peces, que les famílies han buidat i decorat artesanalment abans d’incorporar-hi les noves llums LED.
Aquest canvi ha permés conservar la imatge característica dels fanalets il·luminant els camins del Termet, però amb un sistema més segur i adaptat a les actuals mesures de prevenció, especialment tenint en compte els devastadors incendis de les últimes hores, especialment el que a hores d'ara afecta amb força a la Vall, la Vilavella i Artana.
La programació també inclou un contacontes i un sopar de pa i porta, abans de donar pas a la tradicional volta del sereno, amenitzada amb cançons populars i la llum dels fanalets confeccionats durant la vesprada.
La celebració conclou amb el repartiment d’orxata i fartons entre els assistents, després d’una jornada que combina artesania, música, convivència i patrimoni cultural, amb una renovació tecnològica destinada a garantir la continuïtat de la tradició.
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