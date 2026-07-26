Ajuntament
Compromís critica que el govern de Carrasco continua fent retrocedir Castelló en transparència tres anys després de prometre el contrari
Ignasi Garcia: "El PP va prometre superar el 90% en els indicadors de transparència i l'únic que ha aconseguit és eliminar informació i continuar baixant any rere any"
El grup municipal de Compromís ha denunciat el retrocés de l'Ajuntament de Castelló en els principals indicadors de transparència, després de conéixer una nova avaluació que torna a situar el consistori per davall dels resultats obtinguts durant l'anterior mandat. La coalició lamenta que, tres anys després de l'arribada del Partit Popular al govern municipal, les promeses d'aconseguir els millors índexs de transparència s'hagen convertit en un nou incompliment.
El portaveu de la formació valencianista al consistori de la Plana, Ignasi Garcia, ha recordat que el govern de Begoña Carrasco va assegurar a l'inici del mandat que elevaria el compliment dels indicadors de transparència per damunt del 90%. "La realitat és exactament la contrària. Porten tres anys consecutius baixant en els índexs de transparència i demostrant que aquesta matèria no és una prioritat per al Partit Popular", ha afirmat.
Garcia ha recordat que durant el govern de Compromís l'Ajuntament de Castelló va assolir un 94% de compliment dels indicadors de transparència, el millor registre aconseguit pel consistori. "No només no han superat aquell resultat, sinó que cada any s'allunyen més d'aquell nivell d'exigència", ha lamentat.
Per al portaveu valencianista, el més preocupant és que aquest retrocés coincideix amb la posada en marxa d'un nou portal de transparència que, lluny de millorar la informació disponible, presenta nombroses mancances. "Han estrenat una nova web, però quan entres trobes apartats buits, informació desapareguda i continguts que abans qualsevol ciutadà podia consultar i que ara simplement ja no existeixen", ha denunciat.
Entre les deficiències detectades, Compromís assenyala l'absència d'informes com els de qualitat de l'aire o qualitat de l'aigua, apartats sencers sense contingut, com els referits a determinats informes de contractació, i l'eliminació d'informació de seguiment sobre serveis municipals que abans es publicava de manera periòdica.
"La ciutadania ha deixat de poder consultar dades sobre la gestió dels residus, les diferents fraccions de recollida o el funcionament del servei municipal de recollida i adopció d'animals. Era informació útil per entendre com funciona l'Ajuntament i, senzillament, ha desaparegut", ha explicat Garcia.
Compromís també critica els canvis introduïts en l'agenda institucional. Segons la coalició, el portal només publica l'agenda dels membres del govern i, a més, ho fa una vegada les reunions ja s'han celebrat. "Una agenda institucional té sentit si s'informa abans perquè la ciutadania conega l'activitat pública dels seus representants. Publicar-la després no és transparència, és un exercici de propaganda", ha afirmat.
Per tot això, Compromís reclama al govern municipal que deixe d'utilitzar la transparència com un eslògan i recupere els nivells d'informació pública que havia tingut l'Ajuntament en mandats anteriors. "La transparència no consisteix a estrenar una pàgina web nova. Consisteix a oferir informació completa, actualitzada i útil perquè la ciutadania puga fiscalitzar l'acció del govern. Hui, desgraciadament, Castelló està molt més lluny d'eixe objectiu que fa tres anys", ha conclòs Garcia.
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