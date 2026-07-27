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Valoració de la nova nomenclatura

Compromís per Vila-real qualifica de "victòria de la societat civil" que l'EMTAC prenga el nom de Joan Raga

El Ple va aprovar dijous passat el canvi de nom de l'Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer després d'una iniciativa ciutadana que va reunir centenars de signatures en només 10 dies

L'Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer de Vila-real és un important niu d'artistes des de la seua creació l'any 1995.

L'Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer de Vila-real és un important niu d'artistes des de la seua creació l'any 1995. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Vila-real

Compromís per Vila-real ha celebrat l'acord del Ple municipal pel qual l'Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer (EMTAC) passarà a denominar-se EMTAC Joan Raga, un reconeixement que la coalició considera "una victòria de la societat civil" i un homenatge merescut a una de les persones que més va contribuir a convertir Vila-real en un referent del teatre de carrer. Cal recordar que Raga va ser el primer director d'esta iniciativa, que va nàixer l'any 1995.

La decisió arriba després d'una iniciativa impulsada per la ciutadania que va aconseguir centenars de signatures en només deu dies, evidenciant l'ampli consens al voltant de la figura de Joan Raga. Per a Compromís, aquest acord demostra la capacitat de la societat vila-realenca per impulsar reconeixements col·lectius que transcendeixen qualsevol diferència política i preserven la memòria de les persones que han fet créixer la ciutat des de la cultura.

Vila-real bateja l’Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer amb el nom de Joan Raga

La regidora de Cultura i portaveu de Compromís, Maria Fajardo, va destacar durant el Ple que aquest acord "és un acte de memòria, de gratitud i també una declaració d'intencions sobre el model de ciutat que volem continuar sent". En aquest sentit, va recordar que "els edificis no tenen memòria per si sols; la memòria la posem les persones" i que posar el nom de Joan Raga a l'escola significa afirmar que "la seua vida mereix continuar ensenyant fins i tot quan ja no hi és".

La cultura com a eina de transformació

Compromís ha posat en valor la figura de Joan Raga, també com a militant de la coalició, però sobretot com una persona que sempre va entendre la cultura com una eina de transformació social, participació i construcció col·lectiva. La formació destaca que el reconeixement aprovat pel Ple respon al llegat d'un home estimat molt més enllà de qualsevol adscripció política, capaç d'unir tota la ciutat al voltant de la cultura i del teatre.

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Per a Compromís, la nova denominació de l'EMTAC garanteix que el llegat de Joan Raga continue inspirant les futures generacions i simbolitza el compromís de Vila-real amb una cultura arrelada al carrer, participativa i al servei de la ciutadania. Tal com va concloure Maria Fajardo davant el Ple, "hi ha persones que deixen records, però Joan Raga va deixar camí. I, a partir d'ara, també una escola que el recorrerà amb el seu nom".

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