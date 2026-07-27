Vila-real reforça els llaços amb Poblet en el 750é aniversari de la mort de Jaume I
El regidor de Normalització Lingüística i Arxius, Santi Cortells, ha representat la ciutat en la jornada commemorativa organitzada per la Fundació Llull
Vila-real reforça els llaços amb Poblet en el 750é aniversari de la mort de Jaume I, el monarca que va fundar la ciutat l’any 1274, tan sols dos anys abans de morir. L’Ajuntament ha participat aquest dilluns en l’acte d’homenatge celebrat al monestir coincidint amb la commemoració de la mort del rei, el 27 de juliol de 1276.
El tinent d’alcalde i regidor de Normalització Lingüística i Arxiu, Santi Cortells, ha representat Vila-real en aquesta jornada commemorativa impulsada per la Federació Llull, integrada per Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear. A més, ha estat acompanyat de l’actual abat del Monestir de Poblet, el vila-realenc Rafael Barrué.
La trobada ha combinat l’homenatge institucional davant del sepulcre de Jaume I, on s’ha dipositat una corona de llorer, amb una sessió de treball de les tres entitats que formen part d’aquesta federació. Alhora, s’han definit les línies estratègiques i els principals eixos de les activitats commemoratives que es desenvolupen al llarg de 2026 amb motiu dels set segles i mig de la mort del monarca.
Vila-real rinde homenaje a Jaume I en su sepulcro del Monestir de Poblet
Cortells ha remarcat que la presència de Vila-real a Poblet «és una mostra del compromís de la ciutat amb la seua història, la seua identitat i la memòria del fundador». I recorda que el govern local va recuperar el protagonisme institucional de Jaume I l’any 2016 amb la instal·lació d’una imatge a l’entrada de la Casa de la Vila.
Gest humil, però simbòlic
Segons assenyala, es va tractar d’«un gest humil, però carregat de simbolisme, perquè un poble que oblida els seus orígens acaba perdent una part de la seua ànima».
«La història no és un relat llunyà, sinó el fil que ens uneix amb allò que som», diu el regidor, qui ha aprofitat la jornada per a expressar la solidaritat de Vila-real amb els municipis afectats per l’incendi forestal de la Plana Baixa.
«Mentre commemorem la figura de Jaume I, el foc castiga la nostra terra. Les arrels d’un poble no són només els llibres d’història ni els seus monuments; també són els seus camps, les seues muntanyes, els seus rius i el paisatge que hem heretat de generació en generació. Defensar-lo i estimar-lo és també honorar la memòria dels qui ens van precedir», afirma.
La participació en aquest acte dona continuïtat a la visita que una delegació municipal va realitzar fa només uns dies a Poblet.
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