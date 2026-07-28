Quatre concerts gratuïts a la platja d'Almassora: així és la programació de La Mar de Cultures
Marina Albero, Les Nits S’Acurten, Julio Bustamante i el trio format per Efrén López, Benham Masoumy i Omran Adrah protagonitzaran el cicle musical d’estiu
L’Espai Cultural Benafelí d’Almassora es convertirà durant el mes d’agost en un punt de trobada entre músiques, tradicions i cultures. El cicle La Mar de Cultures oferirà quatre concerts gratuïts els dies 5, 12, 19 i 20 d’agost, amb propostes que transiten pel jazz, la cançó d’autor i els sons de la Mediterrània.
Les actuacions, programades en un entorn privilegiat vora la mar, formen part de l’agenda estival impulsada per l’Ajuntament d’Almassora i permetran al públic gaudir de música en directe durant les nits d’estiu.
Marina Albero obrirà el cicle el 5 d’agost
La programació començarà el dimecres 5 d’agost, a les 20.00 hores, amb la pianista i compositora Marina Albero. L’artista presentarà l’espectacle Paisatge sonor: nòmada entre tradicions i jazz, una proposta en què la improvisació i el llenguatge jazzístic dialoguen amb diferents músiques tradicionals.
El concert planteja un viatge musical entre cultures i paisatges sonors, amb el piano com a fil conductor.
Les Nits S’Acurten actuaran després de l’eclipsi solar
La segona cita tindrà lloc el 12 d’agost, a les 22.30 hores, després de l’eclipsi solar. La banda Les Nits S’Acurten, encapçalada per Héctor Madueño, oferirà el concert Cançons artesanes de l’Atlàntic a la Mediterrània.
L’espectacle proposa un recorregut per diferents sonoritats populars, connectant influències atlàntiques amb ritmes, melodies i tradicions pròpies de l’arc mediterrani.
Julio Bustamante, referent del pop mediterrani
El 19 d’agost, a les 20.00 hores, serà el torn del veterà cantautor valencià Julio Bustamante, considerat un dels grans referents del pop mediterrani d’autor.
Amb una trajectòria marcada per la sensibilitat poètica i una manera personal d’entendre la música, Bustamante portarà a Benafelí el seu univers creatiu, estretament vinculat a la cultura i als paisatges valencians.
Un diàleg musical entre Orient i Occident
La Mar de Cultures conclourà a Almassora el 20 d’agost, també a les 20.00 hores, amb l’actuació d’Efrén López, Benham Masoumy i Omran Adrah. Els tres intèrprets protagonitzaran una proposta basada en el diàleg musical entre Orient i Occident, combinant instruments, estils i influències de diferents tradicions.
El concert tancarà una edició caracteritzada per la diversitat cultural i per la voluntat d’acostar al públic noves formes d’escoltar i compartir la música.
Almassora, punt de trobada entre cultures
El regidor de Cultura, Vicente Blay Casino, ha destacat que el cicle enriquix la programació estival d’Almassora amb propostes d’una gran qualitat artística. Segons ha assenyalat, La Mar de Cultures torna a convertir el municipi en un punt de trobada entre cultures a través de la música i permet descobrir artistes i espectacles que difícilment poden gaudir-se fora d’este tipus d’iniciatives.
Prop d’un centenar d’activitats durant l’estiu
La Mar de Cultures forma part de l’àmplia programació d’estiu de l’Ajuntament d’Almassora, integrada per prop d’un centenar d’activitats culturals, esportives, juvenils i d’oci distribuïdes per tot el municipi. La programació completa es pot consultar en el web municipal.
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