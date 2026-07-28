Trovam 2026 convertirà Castelló en l’aparador de la música amb 45 artistes i més de 40 concerts
La Fira Valenciana de la Música se celebrarà del 12 al 14 de novembre a la capital de la Plana, amb una trentena de concerts gratuïts
Castelló tornarà a situar-se en el centre de la indústria musical del dijous 12 al dissabte 14 de novembre amb la celebració de la catorzena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam. Durant tres jornades, la ciutat acollirà més de 40 concerts de diferents estils, dels quals una trentena seran gratuïts i estaran oberts a tota la ciutadania.
El cartell de Trovam 2026 reunirà 45 artistes i formacions procedents del País Valencià i d’altres territoris de l’Estat. L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, amb quatre escenaris, tornarà a ser l’epicentre de la programació. L’activitat musical també s’estendrà al Teatre Principal, la sala La Bohemia i el Pub Terra.
La fira combinarà estrenes, presentacions de discos i espectacles singulars amb les actuacions d’alguns dels noms més destacats de l’escena valenciana i estatal. Pep Gimeno ‘Botifarra’, Sandra Monfort, Depresión Sonora, Repion, Rebrote, La Perra Blanco i Toundra encapçalen una programació marcada per la diversitat musical.
Pep Gimeno ‘Botifarra’ estrenarà el seu nou espectacle
Una de les cites més esperades serà l’estrena absoluta del pròxim espectacle de Pep Gimeno ‘Botifarra’, una de les figures imprescindibles de la música tradicional valenciana.
La programació també permetrà descobrir el muntatge Terra de Guapes, encapçalat per Sandra Monfort i dedicat a la tradició musical valenciana. La cantant, guitarrista i compositora continuarà explorant els vincles entre la música popular, l’experimentació electrònica i les sonoritats contemporànies.
Entre les novetats de l’escena autòctona figuren igualment Perfecto Miserable, banda castellonenca d’indie-rock que acaba de publicar el disc Acabará fatal; Romàntic Dimoni, el nou projecte de Carles Caselles, membre de Smoking Souls; i Quinto, que presentarà el pop electrònic de l’àlbum DCDV.
Depresión Sonora, Repion i Toundra, entre els grans noms estatals
Trovam també acollirà algunes de les bandes més destacades de l’actual panorama estatal. Depresión Sonora portarà a Castelló el seu post-punk generacional, amb unes lletres que retraten l’angoixa, la precarietat i les contradiccions de la joventut contemporània.
El duet càntabre Repion, format per les germanes Marina i Teresa Iñesta, presentarà les cançons de 201 després d’haver consolidat la seua presència en sales i festivals de tot el país.
Un altre dels reclams serà Rebrote, el projecte liderat per Iñaki “Uoho” Antón que torna a reunir antics membres de Platero y Tú i Extremoduro. El cartell estatal es completa amb Cervatana, una proposta que fusiona techno fosc, rock experimental i narrativa distòpica; La Perra Blanco, considerada una de les guitarristes més destacades de l’escena actual; i Toundra, que tornarà als escenaris amb el seu nou disc, Siete.
Les entrades per a estos sis concerts ja es poden adquirir a través de la pàgina oficial de la Fira Trovam.
Un aparador de la diversitat musical valenciana
La programació de Trovam 2026 reflectirà la pluralitat estilística de la música valenciana actual. El públic podrà escoltar el pop, el rock i el soul d’AnimalPersona, nova encarnació artística de Carles Chiner, líder de Gener, així com el pop electrònic de Brilla Carmen.
Les sonoritats més contundents arribaran amb Bernal, quartet de post-rock consolidat amb el disc Vida y milagros; la cantant i guitarrista Nadia Sheikh; els castellonencs Palo Domado; i el rock clàssic de Desert Vipers.
La vessant més festiva estarà representada per Arre-A.K., Bankal, que presentarà l’àlbum Kinkis, i Momo, formació liderada per Marcos de la Torre, antic vocalista de Mafalda. Per la seua banda, La Xica interpretarà els temes de base electrònica del seu debut, Alabatre.
L’experimentació sonora també tindrà un espai destacat. Saurí mostrarà una proposta creada amb eines d’intel·ligència artificial, mentre que els alcoians Abraxas i Hugo Mas presentaran un projecte conjunt inspirat en la Revolució del Petroli de 1873.
Música d’arrel, cançó d’autor i espectacles familiars
La música d’arrel valenciana tindrà com una de les principals protagonistes Noelia Llorens ‘Titana’, que presentarà Llum. En este treball, l’artista recupera peces clàssiques del repertori folk des d’una perspectiva contemporània i feminista.
La cançó d’autor estarà representada per Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado i Tomàs de los Santos, tots ells amb noves composicions. La programació incorporarà, a més, la veu de la cantant de jazz Sara Dowling.
Entre les propostes més singulars destaca l’actuació de Sanspok, que posarà música en directe a la projecció de la pel·lícula d’animació Alicia en el país de las maravillas, estrenada el 1951.
La fira mantindrà també la seua aposta pels públics més joves. Ramonets oferirà un concert destinat a l’alumnat de primària de la província i una segona actuació oberta al públic familiar.
Del rap basc al pop xilé: un recorregut musical pel país
La Fira Trovam reforçarà la connexió entre l’escena valenciana i les propostes arribades d’altres territoris. Des del País Basc i Navarra actuaran Hofe i Kiliki, dos artistes vinculats al rap, el trap i l’electrònica urbana.
També des de Navarra arribarà Rüdiger, que presentarà les cançons del seu pròxim disc, Love is a Muscle, un treball que fusiona folk, rock, electrònica i escriptura introspectiva.
La representació catalana inclourà Brighton 64, històrica formació mod que s’acomiada dels escenaris; Les Testarudes, combo femení de música jamaicana que ha publicat l’àlbum Ai, Mare!; OKDW, vinculada als sons del R&B, el soul i el pop; el cabareter Paco Pecado; i la rapera Paula Peso.
El músic val·lisoletà Dulzaro mostrarà la combinació de folklore castellanolleonés i electrònica del disc Ícaro. Des de Madrid arribaran el pop-rock d’Anaut, l’indie-rock d’Amor Líquido i l’electrònica radical de VVV [Trippin’you].
La programació es completarà amb els mallorquins Negre, que combinen pop i sintetitzadors, i la compositora, cantant i bateria xilena Cancamusa, que aterrarà a Castelló amb les cançons del seu últim àlbum, Dopamina.
Tres dies de música en diferents espais de Castelló
Amb 45 artistes, més de 40 concerts i una trentena d’actuacions gratuïtes, Trovam 2026 tornarà a funcionar com un punt de trobada entre músics, professionals del sector i públic general.
La combinació d’artistes consolidats, projectes emergents, estrenes i activitats per a diferents edats convertirà Castelló en un gran aparador de la creació musical del 12 al 14 de novembre.
La Fira Valenciana de la Música Trovam està impulsada per la Valencian Music Association (VAM!), en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Castelló. També compta amb la participació i el suport de diverses administracions, organismes culturals, associacions professionals, mitjans de comunicació, festivals i empreses vinculades al sector musical.
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