Vila-real i la Fundació Tots Units impulsen la inserció laboral de 12 persones amb el segon taller prelaboral Prepara't
L'objectiu d'aquesta iniciativa és millorar l'ocupabilitat i afavorir la inclusió social i laboral de ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat
La Fundació Tots Units ha celebrat la cloenda de la segona edició de 2026 del taller prelaboral Prepara't, una iniciativa que es desenvolupa en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat i afavorir la inclusió social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat. L'acte ha comptat amb la participació de la gerent de la Fundació Tots Units, Charo Castelló; membres del Patronat de l'entitat; el professorat del taller; personal del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real, així com el regidor de Serveis Socials, Toni Marín.
En aquesta segona edició de 2026 han participat 14 persones, de les quals 12 han completat la formació. En conjunt, les dues edicions celebrades enguany han comptat amb 30 participants, dels quals 17 han continuat formant-se en altres cursos de qualificació professional per a ampliar les seues oportunitats d'accés al mercat laboral.
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Els resultats del programa també es tradueixen en dues persones que ja han aconseguit inserir-se laboralment, mentre que les 13 restants continuen rebent orientació i acompanyament personalitzat en la recerca de treball. A més, durant aquestes dues edicions s'ha donat suport a 14 persones en els seus processos de regularització, un aspecte clau per a facilitar la seua inclusió social i laboral.
Recurs d'activació laboral
El taller Prepara't és un recurs d'activació laboral que combina formació tècnica i pràctica amb el desenvolupament de competències transversals i digitals. El programa ha abordat quatre grans àrees d'aprenentatge: gestió de voluminosos, logística, gestió de residus urbans i neteja de mobiliari, complementades amb tutories individuals i grupals per a reforçar l'acompanyament personalitzat.
A més, la Fundació Tots Units continua desenvolupant, també en el marc del conveni amb l'Ajuntament, el programa d'orientació laboral, que ja ha atés enguany 167 persones de Vila-real, oferint assessorament i itineraris personalitzats d'inserció.
Durant la clausura, diverses persones participants han compartit el seu testimoni sobre el procés viscut. "Aquest taller ens ha ajudat a eixir de la terra on estàvem soterrats, a llevar-nos la pols i ací hem començat a polir-nos per a resplendir com una maragda", ha explicat una de les alumnes. Una altra participant ha destacat que "quan vaig arribar ací, el que més em va agradar va ser que em van obrir la porta, em van acollir, em van escoltar i em van animar a eixir del lloc on estava i tornar a començar".
Dignitat, autoestima i projecte de vida
Per la seua banda, el regidor de Serveis Socials ha agraït la tasca de la Fundació Tots Units i va posar en valor els resultats del programa. "Quan parlem d'inserció laboral no parlem només d'aconseguir una faena; parlem de recuperar la dignitat, l'autoestima i un projecte de vida", ha assenyalat.
Marín també ha recordat l'esforç econòmic que ha assumit el consistori. "Hem hagut de reforçar el conveni amb la Fundació, de 60.000 a 100.000 euros", perquè altres administracions, com la Generalitat, han reduït les aportacions que destinaven a aquesta entitat. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha fet un pas endavant perquè considera que aquests recursos són essencials.
"El nostre compromís amb les entitats socials és ferm, perquè desenvolupen una labor fonamental i arriben on moltes vegades les administracions no poden arribar. Continuarem apostant per elles i per les persones que més necessiten aquest suport", ha afegit.
L'Ajuntament manté així la seua tasca com a ciutat solidària, inclusiva i d'oportunitats per a les persones amb més dificultats, amb l'objectiu de construir una ciutat més cohesionada i igualitària.
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