Aprovat per unanimitat en el ple
Alcalà de Xivert i Adif renoven el seu acord per a mantindre oberta l'estació de tren
L'estació es va reobrir en 2017, després de mantindre's tancada durant 17 anys, per a venda de bitllets, vestíbul per a viatgers i serveis
El ple de l'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre ha aprovat per unanimitat la concessió administrativa per a l'ocupació de domini públic ferroviari, per part d'Adif, a favor del consistori, perquè l'estació de tren d'Alcalà de Xivert es puga continuar utilitzant per part de la ciutadania.
L'acord contempla que el vestíbul, els locals annexos i els lavabos puguen ser utilitzats per l'Ajuntament, que, d'aquesta manera, assegura que els usuaris i usuàries disposen del vestíbul com a sala d'espera i punt de venda de bitllets i títols de viatge, amb una màquina expenedora, així com dels serveis. L'Ajuntament, per la seua part, es compromet a realitzar l'obertura i el tancament diari de les instal·lacions, així com la seua neteja. La concessió administrativa té un període de deu anys, que podrà prorrogar-se durant cinc anys més.
L'estació de tren d'Alcalà va estar tancada durant 17 anys i, finalment, el 2017, l'Ajuntament i Adif van arribar a un acord perquè poguera reobrir i donar servei als usuaris i usuàries del tren.
L'alcalde, Francisco Juan, ha recordat que "vam signar un conveni el 2017 que es va renovar el 2023 i ara adoptem aquesta figura jurídica de la concessió administrativa, a proposta d'Adif". A més, ha incidit que "pensem que és molt positiu que l'estació estiga oberta perquè així es presta una millor atenció als usuaris i usuàries del tren, que és un servei molt utilitzat".
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