Compromís acusa Carrasco de priorizar "la propaganda i l'autobombo" davant les necessitats de Castelló
Ignasi Garcia: "Una vez más, el gobierno del PP prefiere gastar dinero público en promocionarse antes que destinarlo a las necesidades reales de la ciudadanía."
El Grup Municipal de Compromís ha criticat el rebuig del govern de Begoña Carrasco a les tres esmenes presentades per la coalició a la modificació de crèdit aprovada en el Ple municipal. Les propostes plantejaven reforçar les ajudes al lloguer social, dotar amb més recursos la commemoració del 775 aniversari de la ciutat i garantir una formació específica de la Policia Local en violència de gènere.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha lamentat que "una vegada més, la senyora Carrasco prioritze la propaganda, l'autobombo i la seua promoció personal amb diners públics de totes i tots, en lloc de donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania".
Garcia ha denunciat que el govern municipal haja rebutjat destinar més recursos a les ajudes al lloguer social. "En un moment en què l'accés a l'habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania, el PP manté una partida clarament insuficient, de tan sols 9.000 euros, i es nega a reforçar-la per donar suport a les famílies que més ho necessiten", ha assenyalat.
Pel que fa al 775 aniversari de Castelló, Compromís considera que la partida prevista pel govern municipal és "clarament insuficient" per a commemorar una efemèride de tanta rellevància. El portaveu de la coalició ha assenyalat que "no es pot parlar d'estimar Castelló mentre es destinen quantitats irrisòries a celebrar una data tan significativa per a la història de la ciutat".
La tercera esmena plantejava impulsar una formació específica de la Policia Local en violència de gènere. Segons Garcia, "és incomprensible que el govern continue negant-se a reforçar la preparació dels agents en una matèria tan sensible i necessària, especialment quan la lluita contra la violència masclista hauria de ser una prioritat institucional".
Garcia ha recordat, a més, que gràcies a la voluntat d'acord dels valencianistes, el Ple municipal impulsarà diversos acords importants per a la ciutat. Entre aquests, destaca una declaració institucional per reclamar més recursos destinats tant a la prevenció com a l'extinció dels incendis forestals, davant l'augment del risc derivat del canvi climàtic. Per al portaveu de Compromís, "davant els discursos partidistes i l'intercanvi de retrets entre administracions, el que toca és fer política amb majúscules i construir consensos per protegir la ciutadania i el nostre territori".
Finalment, la coalició ha anunciat que tornarà a presentar al Ple una moció per recuperar els centres socials juvenils, tal com estableixen tant el Pla Estratègic de Joventut com el Pla Estratègic de Ciutat Educadora. Garcia ha conclòs que "el Partit Popular va tancar aquests espais per motius purament ideològics, deixant els adolescents sense llocs de participació, convivència i oci educatiu. Castelló necessita tornar a apostar per polítiques de joventut reals i no abandonar tota una generació".
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