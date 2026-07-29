De 54 països a Castelló: el xicotet municipi que s'ha convertit en la capital mundial de la dansa
Cinc joves creadors d’Europa, Amèrica i Àsia participen fins al 31 de juliol en la residència artística de la Fundació Caixa Castelló NODUS, que enguany ha rebut un rècord de 185 candidatures
Sant Mateu s’ha convertit estos dies en un punt de trobada per a la creació coreogràfica internacional. Cinc joves professionals de la dansa contemporània treballen des del 23 de juliol en la quarta edició de NODUS, la residència artística impulsada per la Fundació Caixa Castelló.
Durant nou dies, els participants desenvolupen un procés intensiu d’investigació, experimentació i creació escènica. El treball culminarà el 31 de juliol amb una presentació pública a l’Auditori Municipal de Sant Mateu, on el públic podrà conéixer les propostes sorgides durant la residència.
Un rècord de participació internacional
L’edició de NODUS 2026 ha marcat una nova fita per al projecte. La convocatòria ha rebut 185 sol·licituds de 54 països dels cinc continents, la xifra més elevada des de la posada en marxa del programa.
Les dades reflectixen el ràpid creixement de la iniciativa. En només tres anys, NODUS ha passat de registrar 54 candidatures procedents de nou països a reunir aspirants de 54 estats, més que triplicant el seu abast internacional.
Este increment consolida la residència com una plataforma amb una projecció creixent dins del panorama de la dansa contemporània i reforça el paper de les comarques de Castelló com a espai d’acollida per a la creació artística.
De totes les candidatures presentades, només cinc artistes han sigut seleccionats. El procés respon a l’objectiu de NODUS de donar suport a professionals emergents amb una trajectòria destacada i potencial de projecció internacional.
Cinc creadors amb trajectòries i llenguatges diversos
Els artistes seleccionats procedixen d’Europa, Amèrica del Sud i Àsia. Les seues trajectòries combinen la interpretació, la coreografia, la improvisació, el teatre físic i la investigació del moviment.
Esta diversitat convertix la residència en un laboratori d’intercanvi en el qual conviuen metodologies, tradicions i formes diferents d’entendre la creació escènica contemporània.
Celina Rodríguez, improvisació i dansa-teatre des de l’Argentina
L’argentina Celina Rodríguez és intèrpret i coreògrafa formada en el Taller de Dansa Contemporània del Teatro San Martín i en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires.
La seua pràctica artística combina la improvisació, la composició instantània i la dansa-teatre. Rodríguez manté una intensa activitat com a creadora i intèrpret dins de l’escena contemporània argentina.
Julia Stalica, tradició popular i creació contemporània
La polonesa Julia Stalica desenvolupa un llenguatge coreogràfic que connecta la dansa contemporània amb elements procedents de la tradició popular.
Graduada amb matrícula d’honor per la Falmouth University, al Regne Unit, ha promogut diferents residències de creació i acaba d’estrenar el seu primer solo, Ja, Jagna. La peça reforça la seua projecció com una de les veus emergents de la nova escena polonesa.
Kristy Lai Kei Wong, una jove promesa de Hong Kong
Des de Hong Kong participa Kristy Lai Kei Wong, vinculada a la Hong Kong Academy for Performing Arts.
Malgrat la seua joventut, ha treballat amb coreògrafs de prestigi internacional com Hofesh Shechter, Francisco Córdova, Ryu Suzuki i Sharon Vazanna. També ha ampliat la seua formació en cites especialitzades com Deltebre Dansa i el B12 Dance Festival.
Rebekka Pichler, dansa i teatre físic
L’austríaca Rebekka Pichler combina la interpretació, la creació artística i la pedagogia.
Després de completar un màster en Teatre Físic a l’Accademia Dimitri de Suïssa, ha presentat els seus treballs en escenaris i festivals d’Àustria, Alemanya, Bulgària i Suïssa. La seua investigació se centra especialment en el diàleg entre la dansa i el teatre físic.
Willer Rocha, experiència entre el Brasil i Alemanya
El grup es completa amb el brasiler Willer Rocha, ballarí i coreògraf establit a Alemanya.
Actualment treballa com a assistent de coreografia del Tanz Theater Pforzheim i ha format part de companyies com el Gärtnerplatztheater de Munic i la Cinevox Junior Company de Suïssa.
Com a creador, ha firmat obres per a la São Paulo Companhia de Dança i ha sigut nominat al Premi Arcanjo de Dansa per la coreografia LÖYLY.
Un laboratori de creació amb jornades intensives
Durant la residència, els cinc participants realitzen sessions diàries d’entre cinc i sis hores en espais preparats específicament per al treball coreogràfic.
Cada artista desenvolupa una proposta pròpia, però ho fa dins d’un procés col·laboratiu que facilita l’intercanvi de tècniques, metodologies i llenguatges artístics.
El programa no planteja únicament la producció d’una peça acabada. El seu objectiu és oferir temps, espai i acompanyament perquè els creadors puguen investigar noves possibilitats del moviment i aprofundir en els seus processos de treball.
Els resultats d’este laboratori es presentaran públicament el 31 de juliol a l’Auditori Municipal de Sant Mateu.
Cultura internacional per a vertebrar el territori
NODUS està organitzat per la Fundació Caixa Castelló i l’Ajuntament de Sant Mateu, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló.
L’arribada del projecte a Sant Mateu dona continuïtat a un recorregut que, en edicions i activitats anteriors, ha passat per municipis com les Coves de Vinromà, Suera, Cinctorres, Tírig i Villamalur.
La iniciativa aposta així per descentralitzar la creació contemporània i connectar artistes internacionals amb diferents localitats de la província. A més de facilitar el desenvolupament professional dels participants, el programa acosta nous llenguatges escènics a la ciutadania i contribuïx a dinamitzar culturalment el territori.
La residència està coordinada per Alfredo Llopico, responsable de l’Àrea de Cultura de la Fundació Caixa Castelló i director artístic de la Sala San Miguel.
Des d’este espai, la fundació manté durant tot l’any una línia de suport a la investigació, la producció i l’exhibició de dansa contemporània. NODUS trasllada este compromís al conjunt de la província mitjançant una residència capaç de connectar municipis castellonencs amb creadors de diferents parts del món.
La direcció artística correspon al Premi Nacional de Dansa Toni Aparisi, encarregat d’acompanyar i tutoritzar el procés creatiu dels cinc participants.
Sant Mateu entra en el mapa de la creació escènica
Amb una convocatòria que ha atret professionals de 54 països i un model basat en la investigació, la internacionalització i el suport al talent emergent, NODUS reforça la seua posició entre les residències de dansa contemporània amb més projecció a Espanya.
La quarta edició situa Sant Mateu en el mapa internacional de la creació escènica i convertix el municipi, durant nou dies, en un espai de convivència, experimentació i intercanvi entre algunes de les noves veus de la coreografia contemporània.
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