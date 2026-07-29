Nou projecte
Tres empreses pugnen a Vila-real a una obra clau contra les inundacions a Molí Nou
El projecte, valorat en 237.115 euros, preveu construir un tanc de tempestes subterrani al carrer Riu per a evitar l’acumulació d’aigua en episodis de pluja intensa.
Tres empreses han presentat finalment les seues ofertes per a executar el projecte del tanc de tempestes del carrer Riu, amb el qual l’Ajuntament de Vila-real vol posar fi als problemes puntuals d’inundacions que es produeixen a la zona de Molí Nou cada vegada que plou amb intensitat i que, fins i tot, arriben a incomunicar durant hores l’àrea de masets situada entre les indústries annexes al Camí Vell d’Onda a Castelló i el riu Millars.
El termini per a concórrer al procés de licitació, tramitat mitjançant el procediment d’urgència, va expirar a les 23.59 hores del passat divendres, 24 de juliol. Una vegada rebudes les tres propostes, el consistori haurà de procedir ara a la seua avaluació abans d’adjudicar unes obres que compten amb un pressupost total de 237.115 euros, IVA inclòs.
L’actuació tindrà un termini estimat d’execució de cinc mesos, que començarà a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, sense incloure els períodes en què els treballs puguen quedar legalment suspesos.
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El projecte pretén resoldre un dels punts negres històrics en matèria d’inundacions del terme municipal. El carrer Riu es troba en una cota baixa i, durant els episodis de precipitacions intenses, acumula grans quantitats d’aigua que dificulten o impedeixen el pas cap als habitatges disseminats de Molí Nou i les zones residencials pròximes al Millars.
Dipòsit de retenció
La solució que ha eixit finalment a licitació contempla la construcció d’un dipòsit de retenció sota la calçada. Aquest tanc de tempestes permetrà emmagatzemar temporalment l’aigua de pluja i afavorir posteriorment la seua infiltració en el terreny, evitant tant l’abocament directe a la Séquia Major com una sobrecàrrega de la xarxa de clavegueram.
Sobre la part superior del dipòsit s’instal·larà, a més, un paviment drenant o porós, concebut per a facilitar la captació directa de l’aigua des de la superfície del carrer i millorar la integració del sistema en el vial.
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La intervenció també inclou la correcció de la connexió existent amb el col·lector principal. Per a això, es modificarà l’angle de l’escomesa mitjançant la construcció d’un nou pou i una arqueta. Així mateix, s’incorporaran elements que impediran físicament el reflux d’aigües residuals cap al carrer Riu quan la xarxa es trobe al límit de la seua capacitat. Un retorn d’aigua que ha contribuït a agreujar les inundacions durant episodis de pluges fortes.
Abans d’iniciar les excavacions, l’adjudicatària haurà de dur a terme una prospecció mitjançant georadar per a localitzar i marcar tots els serveis que discorren pel subsol, entre els quals es troben les canalitzacions de gas, aigua i electricitat.
El projecte ha hagut de ser modificat en diferents ocasions a causa de les dificultats tècniques i administratives detectades a la zona. Una de les primeres propostes contemplava la construcció d’un col·lector amb abocament directe a la Séquia Major.
Entrebancs
Aquesta alternativa partia de la premissa que l’Ajuntament disposava d’un conveni o autorització de la Comunitat de Regants per a utilitzar aquesta infraestructura. No obstant això, després del lliurament del projecte es va confirmar que aquest acord no existia.
Quan el consistori va sol·licitar formalment l’autorització, la Comunitat de Regants va rebutjar l’abocament directe i va condicionar qualsevol possibilitat de connexió al fet que les aigües foren exclusivament pluvials.
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A aquest inconvenient es van sumar els riscos estructurals detectats en els estudis previs. Tal com va publicar Mediterráneo el passat mes de març, les cates realitzades al costat dels habitatges situats als voltants del carrer Riu van alertar del perill que podia suposar l’obertura d’una rasa de diversos metres de profunditat per a instal·lar una canonada de 800 mil·límetres.
L’informe tècnic advertia d’un risc imminent d’ensulsiada dels habitatges confrontants si s’executava el traçat previst inicialment, fet que va obligar el consistori a paralitzar aquella intervenció i buscar una alternativa compatible amb la seguretat de les construccions.
El tanc de tempestes del carrer Riu se sumarà a altres construïts en els últims anys, com els de l’entorn del camí Cedre, el carrer Pere III o la zona industrial del Camí les Voltes, que han permés minimitzar l’acumulació d’aigua en espais tradicionalment afectats per inundacions.
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