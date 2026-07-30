Instal·lació molt reivindicada
Moncofa adjudica per 1,6 milions el nou trinquet municipal per a ampliar l'oferta esportiva
La infraestructura, que inclourà també dos frontons, comptarà amb una aportació de 350.000 euros de la Diputació de Castelló
L’Ajuntament de Moncofa ha adjudicat a l’empresa Pavasal la construcció del nou trinquet municipal, una infraestructura llargament reivindicada pels aficionats locals a la pilota valenciana. Les obres han sigut adjudicades per un import d’1.605.111 euros.
El projecte comptarà també amb el suport econòmic de la Diputació de Castelló, que contribuirà a finançar l’actuació mitjançant un conveni singular dotat amb 350.000 euros. Esta aportació permetrà al consistori avançar en l’execució d’unes instal·lacions destinades a ampliar i modernitzar l’oferta esportiva del municipi.
Una vegada revisada tota la documentació presentada per l’adjudicatària per part dels tècnics municipals, l’Ajuntament mantindrà una reunió amb els responsables de l’empresa per a concretar el calendari d’actuació i determinar la data més adequada per a l’inici de les obres. En esta trobada també s’abordaran les principals qüestions organitzatives i tècniques necessàries per a posar en marxa els treballs.
El futur complex esportiu estarà format per un trinquet municipal i dos frontons, que es construiran en la part baixa del camp municipal de futbol. Les instal·lacions ocuparan un espai que antigament va albergar un segon terreny de joc de gespa natural i que, en l’actualitat, es troba pràcticament en desús, excepte per a alguns entrenaments puntuals de les diferents categories del futbol local.
El primer tinent d’alcalde, José María Andrés, ha explicat que l’elecció d’este emplaçament respon a la voluntat municipal d’aprofitar al màxim les instal·lacions esportives ja existents. “Seguint en la línia d’aprofitar al màxim l’espai de les instal·lacions esportives, en este cas del camp municipal de futbol, la construcció s’ubicarà en un terreny on en el seu dia hi hagué un segon camp de futbol de gespa natural, que ara està en desús, i ampliarem l’oferta esportiva dins de les mateixes instal·lacions”, ha assenyalat.
Andrés ha afegit que l’objectiu del consistori passa per incrementar les modalitats esportives disponibles a Moncofa i agrupar-ne la major part en una mateixa zona. “El nostre objectiu és anar incrementant les modalitats esportives i concentrar-les, excepte el poliesportiu municipal, en un mateix espai, de manera que els usuaris puguen utilitzar els vestidors i lavabos ja existents en les instal·lacions esportives”, ha indicat.
La ubicació permetrà, per tant, aprofitar serveis, accessos i equipaments municipals que ja es troben operatius, evitar la duplicació d’instal·lacions i facilitar-ne l’ús per part dels esportistes. A més, la incorporació del trinquet i dels dos frontons convertirà este entorn en un espai esportiu més complet i preparat per a acollir diferents disciplines.
La construcció del nou trinquet respon a una demanda històrica de nombrosos veïns i veïnes aficionats a la pilota valenciana, molts d’ells integrants del club local. Fins ara, les partides i els entrenaments se celebren en el frontó de Pedro Martí, per la qual cosa la nova infraestructura suposarà una millora significativa de les condicions per a practicar este esport tradicional.
El nou recinte permetrà impulsar la celebració d’entrenaments, partides, competicions i activitats relacionades amb la pilota valenciana, al mateix temps que contribuirà a fomentar-ne el coneixement i la pràctica entre les noves generacions. L’Ajuntament pretén que les instal·lacions es convertisquen en un punt de referència per als jugadors locals i per als clubs i aficionats d’altres poblacions.
L’alcalde, Wences Alós, ha destacat la col·laboració institucional que permetrà materialitzar el projecte. “Gràcies a la contribució i al suport d’altres administracions, així com a l’esforç dels veïns i veïnes de la localitat, serà possible fer realitat que el municipi dispose d’un trinquet municipal i dos frontons”, ha afirmat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
- Así está el incendio de la Vall d'Uixó este miércoles: los bomberos cuentan la última hora del operativo
- La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
- La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas
- La batalla heroica para evitar que el fuego saltara en Alcudia de Veo: sin agua, de noche y a mano
- La casa de Mago Yunke en la Vilavella se salva por poco «pero han desaparecido parte de mi historia y mis vivencias»
- Un accidente con personas atrapadas corta la A-23 y obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón
- Directo | Girona-Castellón: Consulta los onces iniciales