Dels fòssils de Morella a la presó de Ribesalbes: així es repartirà el Pla Restaura a Castelló
La Conselleria de Cultura destina 326.507 euros a 27 actuacions en museus i patrimoni de la província de Castelló
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats destinarà 326.507,63 euros a 27 actuacions de modernització, conservació i restauració del patrimoni cultural de la província de Castelló. Les subvencions, incloses en el Pla Restaura de 2026, beneficiaran museus, col·leccions museogràfiques i béns mobles de 23 municipis castellonencs.
La resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana reparteix un total d’1.204.601,35 euros en el conjunt de la Comunitat Valenciana. D’esta quantitat, la província de Castelló concentra prop del 27,1 % dels fons concedits.
Les actuacions previstes inclouen la renovació d’equipaments, la millora de les condicions d’exposició i emmagatzematge, la digitalització de fons, l’eliminació d’humitats, la restauració de peces religioses i arqueològiques i la protecció de col·leccions davant de plagues o agents de deteriorament.
Castelló rebrà més de 56.000 euros
La major inversió provincial es concentra a Castelló de la Plana, amb un total de 56.653,07 euros repartits entre dos projectes.
La Diputació de Castelló rebrà 28.800 euros per a protegir les col·leccions del Museu de Belles Arts davant d’agents biòtics i plagues. El projecte aplicarà sistemes ecològics d’anòxia, una tècnica que permet eliminar insectes sense utilitzar productes químics que puguen afectar les obres.
Per la seua part, l’Ajuntament de Castelló obtindrà 27.853,07 euros per a actuar sobre les peces de la col·lecció del Museu de la Ciutat de Castelló situades al Museu d’Etnologia.
Benicarló, Montanejos i Morella obtenen 30.000 euros cadascun
El Museu de la Ciutat de Benicarló, MUCBE, rebrà la quantitat màxima de 30.000 euros per a millorar les exposicions, les sales i el depòsit del centre durant 2026.
També comptarà amb 30.000 euros la col·lecció museogràfica permanent de Montanejos. En este cas, la inversió es dirigirà a rehabilitar la coberta i els elements ornamentals de l’immoble que alberga la col·lecció.
A Morella, els 30.000 euros es repartiran entre dos actuacions. La primera, dotada amb 15.000 euros, permetrà restaurar i conservar la col·lecció de fòssils de dinosaures del Cretaci Inferior. Els altres 15.000 euros es destinaran a millorar la conservació i l’exposició de les col·leccions dels Museus de Morella.
Ribesalbes habilitarà l’antiga presó com a magatzem del museu
L’Ajuntament de Ribesalbes rebrà 20.000 euros per a habilitar l’edifici de l’antiga presó com a magatzem complementari del Museu de la Baronia. L’actuació permetrà ampliar els espais disponibles per a conservar i emmagatzemar les peces de la col·lecció municipal.
A Segorbe, una ajuda de 19.360 euros finançarà el projecte museogràfic de les sales d’etnologia del Museu d’Arqueologia i Etnologia de Segorbe, el MAES.
Borriana modernitzarà el Museu Arqueològic
El Museu Arqueològic Municipal de Borriana comptarà amb 18.644,28 euros distribuïts en dos actuacions.
Una primera subvenció de 7.744 euros es destinarà a l’emmagatzematge, la documentació i la protecció dels materials arqueològics de l’arxiu del museu. El projecte inclou també la conservació preventiva de pintures murals i peces metàl·liques procedents del jaciment de Sant Gregori.
La segona ajuda, de 10.900,28 euros, permetrà millorar les infraestructures expositives, els sistemes de seguretat i l’accessibilitat del museu.
Altura actuarà al Museu de l’Oli i a la Cartoixa de Valldecrist
Les ajudes concedides a Altura sumen 17.727,65 euros.
El Museu de l’Oli rebrà 5.736 euros per a conservar les bigues, les portes i les finestres de l’edifici i instal·lar nous panells explicatius.
A més, l’Ajuntament d’Altura obtindrà 11.991,65 euros per a equipar la col·lecció museogràfica de la Cartoixa de Valldecrist i el seu magatzem.
La Vilavella combatrà les humitats del museu
El Museu de la Vilavella rebrà 14.503,60 euros per a executar un projecte de tractament de les patologies provocades per la humitat estructural de l’edifici.
A Culla, la Generalitat concedix 11.503,15 euros per a restaurar les campanes de les ermites de Sant Roc i Sant Cristòfol.
Per la seua part, El Toro disposarà de 9.960,72 euros per a intervenir sobre unes pintures del segle XVII i un retaule corlat de la seua col·lecció museogràfica permanent.
Onda modernitzarà la cartelleria del Museu del Taulell
El Museu del Taulell Manolo Safont d’Onda rebrà 8.000 euros per a modernitzar i actualitzar la cartelleria de les exposicions permanents. El projecte inclou l’adaptació plurilingüe dels continguts, la digitalització i la conservació de fons documentals.
La mateixa quantitat, 8.000 euros, arribarà al Museu de Pavías per a modernitzar, conservar i adequar la col·lecció museogràfica i les seues instal·lacions.
A Jérica, l’Ajuntament comptarà amb 7.111,25 euros per a adequar el museu municipal, mentre que Gaibiel rebrà 9.660,64 euros per a millorar els servicis de la seua col·lecció museogràfica.
Restauració de patrimoni religiós a Vila-real
L’Ajuntament de Vila-real obtindrà 6.400 euros per a netejar i restaurar la capa de la Mare de Déu de Gràcia i el vestit del Xiquet.
A Borriol, una subvenció de 6.123,57 euros servirà per a adequar i millorar l’equipament de les instal·lacions del Museu d’Història de Borriol, el MUHBO.
El Museu de la Pedra en Sec de Vilafranca rebrà 5.569,21 euros per a modernitzar el sistema d’il·luminació i instal·lar elements que permeten penjar quadres a la sala d’exposicions temporals.
Millores en museus de Bejís, l’Alcora i Forcall
La col·lecció museogràfica municipal de Bejís comptarà amb 5.469,94 euros per a equipar una sala dedicada a l’il·lustrat, historiador i viatger Antonio Ponz.
El Museu de Ceràmica de l’Alcora rebrà 5.026,09 euros per a millorar les condicions d’exposició i emmagatzematge de les seues peces.
A Forcall, els 3.360 euros concedits permetran millorar l’accessibilitat i els recursos d’interpretació de la col·lecció museogràfica permanent.
Vitrines noves a Aín i Traiguera
Entre les actuacions de menor quantia es troba la concessió de 1.732,72 euros a Aín per a adquirir una vitrina destinada a protegir i exposar l’espasa conservada al museu municipal.
La col·lecció museogràfica del Santuari de la Font de la Salut de Traiguera rebrà 1.701,74 euros per a comprar noves vitrines.
27 actuacions en 23 municipis de Castelló
En conjunt, les subvencions del Pla Restaura arribaran a Aín, l’Alcora, Altura, Bejís, Benicarló, Borriana, Borriol, Castelló de la Plana, Culla, El Toro, Forcall, Gaibiel, Jérica, Montanejos, Morella, Onda, Pavías, Ribesalbes, Segorbe, Traiguera, Vilafranca, Vila-real i la Vilavella.
Les inversions busquen garantir la conservació a llarg termini de les col·leccions, modernitzar la presentació dels continguts i facilitar que els museus i el patrimoni cultural de la província siguen més accessibles, segurs i atractius per als visitants.
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