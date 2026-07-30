Vila-real augmenta un 60% la inversió per al manteniment de les zones verdes i fregarà els 1,8 milions d’euros anuals
El plec inclou més de 40 parcs, jardins i places, l’arbratge de mig centenar de carrers i 36 rotondes del nucli urbà, a més d'espais forestals i el Termet
L’Ajuntament de Vila-real, a través del departament de Serveis Públics, ha licitat el nou contracte de manteniment de jardins i zones verdes de la ciutat. El concurs es divideix en dos lots i compta amb un pressupost base de 3.531.066 euros, IVA inclòs, per a un termini inicial d’execució de dos anys, la qual cosa es tradueix en prop d’1,8 milions anuals.
En concret, el primer dels lots inclou tots els espais existents al nucli urbà i, al seu torn, es divideix en les àrees nord, est, sud, centre i oest. El segon paquet inclou els espais forestals, els col·legis, el paratge del Termet i els centres esportius.
La dotació econòmica assignada pel consistori a aquest nou contracte de manteniment de jardineria suposa un increment d’1,3 milions d’euros respecte del que està vigent actualment, la qual cosa representa un augment pròxim al 60%.
La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, explica a Mediterráneo que aquest augment de la dotació ve determinat tant per la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) experimentada durant els últims anys com per la incorporació de millores per a «posar la ciutat tan bonica com siga possible». Entre les noves actuacions es contempla la col·locació de grans jardineres, com les que ja existeixen a la plaça Major i el seu entorn, en altres punts del municipi.
Distribució dels lots
D’aquesta manera, l’empresa adjudicatària del primer dels lots haurà d’encarregar-se del manteniment de més de 40 parcs, jardins i places; de l’arbratge i les zones verdes de mig centenar de vies urbanes, i de 36 rotondes.
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Pel que fa al segon lot, aquest inclou dos parcs: el situat a l’accés sud a la ciutat des de l’N-340 i el de la zona de Porcelanosa. També comprén el cementeri municipal i el seu aparcament, les rotondes de la carretera d’Onda, el paratge natural del Termet i la ronda sud-oest.
A aquests espais se sumen 13 col·legis de la ciutat i instal·lacions esportives com la piscina del Termet, la piscina coberta Yurema Requena, el pavelló Fundació Caixa Castelló, la Ciutat Esportiva Municipal (CEM), el camp de Fundació Flors, el Centre de Tecnificació Esportiva i el pavelló Sebastián Mora.
Més control
D’altra banda, Fajardo explica que, a partir de l’experiència acumulada amb la contractació actual, en aquesta ocasió s’han tret a concurs únicament dos lots, en lloc dels tres de l’última licitació, «amb la finalitat de simplificar les adjudicacions i impulsar una distribució més controlada de les tasques».
Segons la vicealcaldessa, aquesta organització permetrà realitzar «un seguiment més eficient dels treballs, bàsicament perquè som una Administració pública i una de les nostres funcions és controlar les tasques que es duguen a terme».
Així mateix, Fajardo posa l’accent en el fet que «cada vegada més, les zones verdes i les àrees forestals adquireixen una major importància, no sols per la seua funció com a refugis climàtics i espais d’oci, sinó també per la necessitat de mantindre-les degudament condicionades per a evitar desgràcies com les que estem veient en aquests moments».
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