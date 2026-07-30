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Visitants arranca el 43é Sagunt a Escena reinventant els grans clàssics en el carrer

La companyia castellonenca obri el festival este dissabte 1 d’agost amb 'I si fem un clàssic?', una proposta de teatre de carrer escrita i dirigida per Sònia Alejo

Visitants proposa una aproximació desenfadada, participativa i contemporània a alguns dels grans textos de la dramatúrgia universal

Visitants proposa una aproximació desenfadada, participativa i contemporània a alguns dels grans textos de la dramatúrgia universal / MEDITERRÁNEO

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N. C.

La companyia castellonenca Visitants serà l’encarregada d’inaugurar este dissabte, 1 d’agost, la programació del 43é Festival Sagunt a Escena. Ho farà amb I si fem un clàssic?, un espectacle participatiu que revisa amb humor i una mirada contemporània alguns dels grans referents del teatre universal.

La representació començarà a les 20.00 hores a la Glorieta, plaça Cronista Chabret de Sagunt, i es convertirà en el primer espectacle d’una nova edició d’un dels festivals d’arts escèniques amb més trajectòria i projecció del panorama estatal.

Els clàssics ixen al carrer

Fidel a la seua aposta per la creació artística en l’espai públic, Visitants transformarà el carrer en un gran escenari obert. L’humor, el joc teatral i la interacció amb els espectadors seran els principals recursos per acostar el patrimoni dramàtic clàssic a públics de totes les edats.

Visitants portarà al Sagunt a Escena 'I si fem un clàssic?, una revisió en clau d'humor del teatre universal.

Visitants portarà al Sagunt a Escena 'I si fem un clàssic?, una revisió en clau d'humor del teatre universal. / MEDITERRÁNEO

I si fem un clàssic? no és l’adaptació d’una obra concreta. La proposta dialoga amb l’imaginari dels grans textos de la dramatúrgia universal i els observa des del present, amb l’objectiu de demostrar que les històries que han travessat els segles encara connecten amb els conflictes, les emocions i les contradiccions de la societat actual.

Humor, imaginació i reflexió

L’autora i directora de l’espectacle, Sònia Alejo, explica que el projecte va nàixer d’una pregunta aparentment senzilla: «Què ocorre quan ens atrevim a jugar amb els clàssics sense perdre’ls el respecte?». A partir d’esta qüestió, la companyia va trobar «un espai molt fèrtil per a l’humor, la imaginació i la reflexió». «Els clàssics continuen vius perquè parlen de les emocions, els conflictes i les contradiccions humanes. El que canvia és la manera com ens hi acostem», assenyala Alejo.

La directora destaca que l’objectiu de la producció és eliminar qualsevol sensació de distància i mostrar que els textos clàssics poden ser «pròxims, divertits i profundament actuals».

Visitants obri un festival amb més de quatre dècades d’història

Per a la companyia castellonenca, inaugurar Sagunt a Escena representa una nova fita en una trajectòria marcada per la creació contemporània i el teatre de carrer. «Per a nosaltres suposa un orgull especial obrir un festival amb tanta història i projecció com Sagunt a Escena, que representa un diàleg permanent entre el patrimoni cultural i la creació contemporània», afirma Sònia Alejo.

Visitants ha presentat els seus treballs en festivals nacionals i internacionals i s’ha consolidat com una formació especialitzada en espectacles concebuts per a l’espai públic.

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Amb I si fem un clàssic?, la companyia convida el públic de Sagunt a redescobrir el valor universal de les grans històries des d’una perspectiva fresca, pròxima i carregada d’humor. Una manera de recordar que els clàssics no són peces immòbils del passat, sinó una ferramenta privilegiada per entendre el present.

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