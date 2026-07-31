D'Itàlia a Mèxic sense eixir de Benicàssim: així arranca el festival líric que uneix tenors i mariachis
El certamen celebra la seua dihuitena edició de l’1 al 9 d’agost amb quatre concerts, activitats culturals i un programa formatiu per a joves talents de la lírica
El Festival Líric Òpera Benicàssim alça el teló este cap de setmana amb dos concerts que reuniran la tradició operística italiana i el folklore mexicà. The Four Italian Tenors protagonitza la gala inaugural el dissabte 1 d’agost, mentre que la cantant mexicana Miriam Solís actuarà al costat del Mariachi Sol del Mediterráneo el diumenge 2. Les dos actuacions se celebraran a les 21.00 hores al Teatre Municipal Francesc Tàrrega de Benicàssim.
La 18a edició del festival, organitzada per l’Ajuntament de Benicàssim amb la col·laboració del Govern de Jalisco i la direcció artística de Roberto Turlo, oferirà fins al 9 d’agost quatre concerts, diverses activitats paral·leles i una vessant formativa dirigida a nous talents de la lírica.
El programa d’enguany es desenvolupa sota el lema «Trobada artística Jalisco-Benicàssim» i té com a objectiu reforçar els llaços culturals entre els dos territoris mitjançant la música, la formació i l’intercanvi artístic.
The Four Italian Tenors inauguren el festival
Alessandro Fantoni, Gianni Leccese, Angelo Forte i Ugo Tarquini, integrants de The Four Italian Tenors, obriran el festival acompanyats pel pianista Fabrizio Mocata. La formació interpretarà algunes de les àries i cançons més conegudes i estimades de l’òpera italiana. El programa combinarà romanticisme, lirisme i dramatisme amb arranjaments originals de Mocata, pianista, compositor i arranjador sicilià nominat als Latin Grammy de 2024.
Cal destacar que des de 2024, The Four Italian Tenors desenvolupa una intensa gira mundial per auditoris, teatres i grans recintes d’Europa i de països com Kazakhstan i Corea.
Miriam Solís porta el folklore mexicà a Benicàssim
La segona jornada del Festival Líric Òpera Benicàssim estarà dedicada a la música tradicional mexicana. Miriam Solís i el Mariachi Sol del Mediterráneo interpretaran un repertori amb cançons com Cielito lindo, Hay unos ojos, Si nos dejan, Contigo aprendí, Me gustas mucho, El rey i Cucurrucucú paloma.
Nascuda a Guadalajara, capital de l’estat de Jalisco i considerada el bressol del mariachi, Miriam Solís és una de les veus destacades de la música ranxera contemporània. La cantant combina en les seues interpretacions força, elegància i sentiment, amb una proposta artística marcada pel respecte i la passió per la música tradicional mexicana.
Solís va començar la seua carrera professional als 16 anys i en 2011 va publicar el seu primer àlbum independent, No Renunciaré. En 2019, el compositor Armando Manzanero va produir el seu disc Feria de Amor, una col·laboració que va marcar un punt d’inflexió en la seua trajectòria.
Poc després, l’artista va signar un contracte amb Universal Music México i va ampliar la seua projecció internacional amb actuacions en països com Espanya, França, Rússia, el Marroc, Cambodja, el Canadà, el Brasil, l’Argentina i Guatemala.
Un mariachi valencià amb projecció internacional
El Mariachi Sol del Mediterráneo va iniciar la seua trajectòria a València en 2016. La formació està integrada per músics professionals amb experiència en música ranxera, música clàssica, trios i altres expressions de la música popular.
El conjunt busca traslladar als escenaris l’essència més fidel de la música mexicana. Al llarg de la seua trajectòria ha actuat al Palau de les Arts, en la sarsuela La Malquerida, al festival Girando con México de Veles e Vents i a la plaça de bous de València, on va acompanyar la cantant Ana Gabriel.
Carmen de Bizet i nous talents de la lírica
La programació continuarà la setmana següent amb Carmen: veu, cos i llibertat, una proposta construïda al voltant de les àries de l’òpera Carmen, de Georges Bizet. L’espectacle estarà protagonitzat per sis joves intèrprets becats per l’Acadèmia de Perfeccionament Escènic Vocal Òpera Benicàssim, amb l’acompanyament del reconegut pianista Carlos Apellániz.
El dissabte 8 d’agost, a les 20.30 hores, el públic podrà assistir a una presentació i una xarrada amb la mezzosoprano espanyola Nancy Fabiola Herrera i Helena Mora, presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles. L’espectacle començarà mitja hora després i tindrà accés gratuït.
Una gala de sarsuela tancarà el festival
La soprano mexicana Anabel de la Mora i el tenor valencià Pascual Andreu seran els encarregats de clausurar el Festival Líric Òpera Benicàssim 2026. Acompanyats per l’Ensemble Solistes València, els dos cantants interpretaran el programa Sarsuela exòtica, de Madrid al Carib el diumenge 9 d’agost, a les 21.00 hores, al Teatre Municipal Francesc Tàrrega.
La gala final proposarà un viatge musical entre Madrid i el Carib a través del repertori líric espanyol i les seues connexions amb els ritmes i les sonoritats americanes.
Documental, tast de tequila i assaig obert
La programació del festival inclou també diverses activitats paral·leles destinades a divulgar la cultura lírica i fomentar el contacte entre els artistes i el públic. El dimarts 4 d’agost, a les 20.00 hores, el Teatre Municipal Francesc Tàrrega acollirà la projecció de Brava Victoria, un documental dedicat a la vida i la trajectòria de la soprano Victoria de los Ángeles.
El dia 5, a les 21.00 hores, Vila Elisa serà l’escenari d'El tequila i la seua essència, un tast amenitzat amb música que aprofundirà en la cultura i les tradicions de Jalisco. I el 6, a les 20.00 hores, el públic podrà assistir a un assaig obert de la gala final. Posteriorment, se celebrarà una xarrada-col·loqui amb Anabel de la Mora, Pascual Andreu i els membres de l’Ensemble Solistes València.
L’accés al documental, a l’assaig i a la xarrada serà lliure i gratuït fins a completar l’aforament. Les entrades per als concerts es poden adquirir a cultura.benicassim.es i entrades.benicassim.es.
Grans figures de la lírica des de 2008
El Festival Líric Òpera Benicàssim va nàixer en 2008 amb l’objectiu de potenciar el gènere líric i acostar-lo al públic de la localitat castellonenca.
Durant les seues díhuit edicions, el certamen ha comptat amb destacades figures nacionals i internacionals com Juan Pons, Ainhoa Arteta, Ana María Sánchez, Isabel Rey, María José Montiel, Nancy Fabiola Herrera, Aquiles Machado, Mariola Cantarero, Simón Orfila, Celso Albelo, Yolanda Auyanet, George Gagnidze, Vanessa Goikoetxea, Ricardo Olivera i Isabel Monar, entre altres.
El festival forma part de l’àmplia oferta cultural i musical que l’Ajuntament de Benicàssim impulsa durant l’estiu i al llarg de tot l’any.
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