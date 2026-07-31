Vilar de Canes dona la benvinguda a les festes patronals
Orquestres, disfresses i molta germanor seran protagonistes durant la setmana de celebracions
Les festes majors són per als pobles unes de les celebracions més esperades i, en les poblacions menudes com Vilar de Canes, encara ho són més. Així ho expliquen des de l’Ajuntament i recorden que «són dies de retrobament, de memòria i estima per tot allò que som». Per això, la Comissió de Festes 2026 ha treballat de valent per fer un programa d’actes «ple d’estima, dedicació, ganes i pensat per a cadascú dels nostres veïns i veïnes». «Ara -diuen- és el moment de començar a viure’ls».
Fins dilluns 10 d’agost, el municipi celebrarà les seues festes patronals en honor de Sant Llorenç amb més intensitat, si és possible. Hui , al matí, hi haurà un concurs de dibuix i un taller musical, i a les 12.30 hores, es dispararà la traca d’inici de festes. A la nit, arribarà el sopar al bar Les Eres, el bou embolat de Hermanos Bellés, a les 00.00 h, i l’orquestra Montesol. La festa promet allargar-se fins a la matinada amb la discomòbil Disconight.
Jornades taurines
Demà i diumenge seran dues jornades completament taurines, amb vaques (17.00 h), prova de bou (20.30 h) i embolada (00.00 h). Després de les vaques de Hermanos Bellés, hi haurà un berenar a la plaça La Setena. També actuarà l’orquestra La Maffia, a la 1.00 h, i continuarà la discomòbil Disconight amb més música.
El diumenge tornaran les vaques, a les 18.00 h, i hi haurà un bou embolat infantil, a les 21.30 h.
Els bous al carrer també seran els protagonistes el 7 d’agost, Dia de la Penya Taurina. A les 17.00 h, hi haurà vaques de Laura Parejo i la prova del bou Atlètico i, a les 23.00 hores, embolada. La jornada també inclourà vermut, dinar dels socis, tardeig amb Disconight i venda d’entrepans, a les 18.00 h, y discomòbil, a les 00.00 h.
El 3 d’agost, a les 11.30 h, s’ha organitzat un taller de batucada i percussió brasilera; a les 15.00 hores, concurs de guinyot a la plaça La Setena, i a les 20.00 hores, la volta a peu nocturna.
Disfresses i concursos
Un dels dies més esperats serà el 4 d’agost, amb disfresses tant infantils com per al públic adult. Els més menuts faran la seua desfilada a les 16.30 h i, en acabar, hi haurà una xocolatada. Per la seua banda, els joves i adults hauran de caracteritzar-se com un personatge històric per a participar en la desfilada de la nit, després del sopar de pollastre a l’ast, a les 22.00 h.
El 5 d’agost promet diversió, gastronomia i cultura. D’una banda, a les 17.30 h hi haurà una gimcana fotogràfica per grups i, a les 21.00 hores, concurs de truites i tapes a la plaça La Setena. A les 22.30 h començarà el cinefòrum.
Passat l’equador
En passar l’equador de les festes, el 6 d’agost, a partir de les 12.00 h, se celebrarà el concurs de paelles, postres i còctels. A les 14.00 h serà el dinar de paelles i, a les 16.00 h, s’inaugurarà el Mesón del Vi a la plaça La Setena. A les 17.00 h, actuarà la xaranga Terry con Magno, amb la tradicional volta al poble i la invasió del bar Les Eres. A les 19.30 hores serà el torn del tardeig amb el Grupo Five. En acabar, hi haurà un sopar i música a la caseta.
Recta final
La recta final començarà el dia 8 d’agost amb una volta en bicicleta, el dinar de les dones, el tardeig amb el grup Sin Documentos i el sopar de torrada a la plaça. El 9 d’agost se celebrarà la missa en honor del Cor de Jesús, el dinar del bou i l’actuació de la rondalla de Vilar de Canes, mentre que el 10 d’agost tindrà lloc la missa en honor de Sant Llorenç, el dinar de fideuà, el lliurament de premis i el nomenament de la Comissió de Festes de 2027. La traca de fi de festes i els focs artificials, a les 21.00 h, posaran el punt final.
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Festes patronals 2026 Vilar de CanesFestes patronals 2026 Vilar de Canes
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