Les obres començaran el dilluns
Vila-real asfalta el carrer de Bayarri mentre prepara la seua reforma integral
La intervenció, valorada en 70.000 euros, arribarà a quatre vies del centre i estarà acabada abans de festes
Un deute urbanístic pròxim al milió obliga a ajornar la remodelació definitiva, pressupostada en 800.000 euros
L'Ajuntament de Vila-real iniciarà el dilluns una actuació de renovació del paviment en diversos carrers del centre de la ciutat, amb especial incidència al carrer de Bayarri, una de les vies que, segons els informes tècnics municipals, requeria una intervenció prioritària per reforçar la seguretat viària i millorar les condicions de circulació.
Els treballs s'executaran dins del contracte municipal de manteniment de l'asfaltatge de vies públiques i inclouran també actuacions als carrers Mare de Déu de Gràcia, Santa Anna i Sant Joaquim. La inversió ascendeix a aproximadament 70.000 euros,, i permetrà renovar tant la capa de rodadura com les zones d'aparcament que presenten un major deteriorament pel pas continuat dels vehicles.
Segons els serveis tècnics municipals, aquesta actuació garantirà unes condicions òptimes de seguretat i confort en la circulació durant els pròxims anys, alhora que permetrà allargar la vida útil del paviment mentre es continua avançant en la planificació de la remodelació integral de l'entorn.
"No és la reforma que tots voldríem"
La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, ha assenyalat que «els veïns i veïnes de Bayarri saben que aquesta no és la reforma integral que tots voldríem. Nosaltres també la volem i continuem treballant perquè siga una realitat. Però mentre arriba eixe moment, no podem quedar-nos de braços plegats. Quan els informes tècnics ens indiquen que cal actuar per motius de seguretat, la nostra responsabilitat és fer-ho».
L'actuació s'ha programat durant el mes d'agost amb l'objectiu de reduir al màxim les molèsties a la ciutadania, aprofitant un període de menor intensitat de trànsit i d'activitat comercial. La previsió és que les obres finalitzen en aproximadament una setmana, abans de l'inici de les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia.
Actuació valorada en 800.000 €
Paral·lelament, l'Ajuntament continua treballant en el projecte de remodelació integral del carrer de Bayarri i el seu entorn, una actuació valorada en prop de 800.000 euros que contempla no només la renovació completa del paviment, sinó també la substitució de les infraestructures soterrades, la xarxa d'aigua, l'enllumenat públic i la resta de serveis urbans, amb l'objectiu de modernitzar aquest espai des d'una perspectiva integral.
No obstant això, aquesta inversió s'ha hagut d'ajornar temporalment davant la necessitat d'atendre noves obligacions econòmiques sobrevingudes. En aquest sentit, l'Ajuntament ha d'assumir prop d'un milió d'euros corresponents a un deute líquid, vençut i exigible derivat de gestions urbanístiques anteriors a 2011, una circumstància que condiciona de manera temporal la capacitat inversora del consistori.
Fajardo ha remarcat que «governar també significa establir prioritats i actuar amb responsabilitat. Aquesta situació no ens fa renunciar als grans projectes de ciutat, però sí ens obliga a adaptar el ritme de les inversions sense deixar de donar resposta a les necessitats més urgents dels nostres carrers».
El govern municipal també va estudiar la possibilitat d'executar la remodelació integral amb càrrec al Pla Impulsa de la Diputació de Castelló. Tanmateix, el cost de l'actuació hauria obligat a destinar pràcticament les aportacions de sis anualitats a una única obra. Finalment, s'ha optat per distribuir aquests recursos per a intervenir també en altres carrers que presentaven necessitats urgents i continuar millorant la seguretat viària en diferents punts de Vila-real.
Finalment, els llambordins que es retiren durant les obres seran recuperats i traslladats a les instal·lacions municipals de Serveis Públics, des d'on es reutilitzaran en futurs treballs de manteniment i millora d'altres espais públics, reforçant així el compromís de l'Ajuntament amb una gestió eficient dels recursos i amb la sostenibilitat.
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