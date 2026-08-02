Ple extraordinari i urgent aquest dilluns
Vila-real injecta prop de set milions d'euros per a garantir els serveis públics i impulsar nous projectes
El ple aprovarà un suplement de crèdit de 4,7 milions dels romanents municipals i un expedient d'altres 2,1 milions per a digitalització, infraestructures i espais públics
L'Ajuntament de Vila-real aprovarà aquest dilluns en un ple extraordinari i urgent, una injecció econòmica global de prop de set milions d'euros destinada a reforçar la capacitat inversora del consistori, garantir el desenvolupament de projectes previstos per a enguany i impulsar noves actuacions en diferents àrees municipals.
El ple debatrà l'aprovació d'un suplement de crèdit per valor de 4,7 milions, procedents dels romanents del pressupost de 2025 una vegada liquidat l'exercici, que permetrà distribuir aquests recursos entre les diferents regidories per a cobrir projectes ja planificats i reforçar la programació municipal. Aquesta injecció econòmica permetrà donar cobertura a les actuacions previstes i millorar la planificació de la contractació municipal, amb l'objectiu que els serveis i projectes disposen del finançament necessari i intentar evitar situacions de retard en el pagament a proveïdors.
Reforç de l'estructura municipal
A més, la sessió aprovarà un expedient de crèdits extraordinaris per import de 2,1 milions d'euros, destinat a actuacions i necessitats que no estaven contemplades inicialment en el pressupost municipal. Entre aquestes actuacions destaca el reforç de l'estructura municipal amb la creació de dues places de direcció: una plaça de director general de l'Ajuntament i una altra de director de l'àrea d'Innovació i Digitalització, amb l'objectiu d'avançar en la modernització de l'administració local. Aquest expedient també permetrà fer front al pagament d'obligacions derivades de gestions urbanístiques anteriors a l'any 2011, així com impulsar el pla municipal de modernització tecnològica, digitalització i reforç de la ciberseguretat, que comptarà amb una dotació pròxima als 550.000 euros.
Infraestructures
En matèria d'infraestructures, es reservaran uns 355.000 euros per a l'expropiació forçosa dels immobles situats a l'entorn de l'estació de tren, una actuació considerada fonamental per avançar en els compromisos adquirits amb ADIF i continuar treballant en el projecte d'integració urbana del ferrocarril a la ciutat. També es destinaran 225.000 euros a les necessitats detectades pel Departament de Serveis Públics per a la renovació de mobiliari urbà en parcs i jardins i la creació de noves zones d'ombra, amb l'objectiu de millorar els espais públics i adaptar-los a les necessitats actuals de la ciutadania.
La proposta inclou igualment inversions per a reforçar les dotacions esportives, educatives i culturals, així com actuacions vinculades a l'aliança amb la societat civil i més de 110.000 euros per a compensar la reducció del finançament de l'Ivace, per part de la Generalitat, per a dues zones industrials de la ciutat.
L'alcalde, José Benlloch, ha assenyalat que el ple extraordinari també inclourà set relacions de pagament a proveïdors per un import total d'1.729.302 euros. A més, l'alcalde ha informat que, després d'una reinterpretació tècnica que ha permés agilitzar els tràmits, el passat divendres es va tramitar el pagament d'altres 737.608,40 euros. D'aquesta manera, en els últims dies s'haurà desbloquejat el pagament de prop de 2,5 milions d'euros. Benlloch ha explicat que, del volum inicial aproximat de 8 milions d'euros pendents de pagament, quedarien encara uns 2,5 milions d'euros per satisfer. "Estem treballant per poder resoldre aquesta situació al més prompte possible, convocant els plens que siguen necessaris i agilitzant tots els procediments administratius", ha afirmat.
L'alcalde ha volgut traslladar les seues disculpes a les empreses, autònoms i proveïdors afectats. "Sabem que molts dels qui esperen aquests pagaments són empreses i professionals de Vila-real i coneixem perfectament l'impacte que aquesta situació els està ocasionant. Per això la nostra prioritat és continuar treballant per normalitzar els pagaments i recuperar la situació habitual de funcionament", ha conclòs.
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