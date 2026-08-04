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Benassal inaugura l'exposició fotogràfica Rapinyaires amb una gran acollida de públic

L'exposició posa en valor la bellesa i diversitat de les aus rapaces del territori a Benassal

Exposició fotogràfica Rapinyaires

Exposició fotogràfica Rapinyaires / Mediterráneo

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Concha Marcos

L'Ajuntament de Benassal i l'Ateneu de Natura han inaugurat aquest dissabte l'exposició fotogràfica Rapinyaires, una mostra que posa en valor la bellesa, la diversitat i la importància ecològica de les aus rapinyaires que habiten el nostre territori, tal com va explicar Enric Forner, president de l'Ateneu de Natura.

L'acte d'inauguració, celebrat al Forn de Dalt, va reunir nombrosos veïns, veïnes i visitants interessats en la natura i la fotografia, que van poder descobrir una col·lecció d'imatges d'una gran qualitat artística i naturalística. L'alcaldessa de Benassal, Èlia Garcia, va donar la benvinguda als assistents i va agrair a l'Ateneu de Natura que haja portat aquesta exposició al municipi per donar a conéixer la importància de les aus rapinyaires per a l'equilibri del nostre ecosistema.

Un dels moments més destacats de la inauguració va ser l'explicació del fotògraf Toni Fullera, autor de totes les imatges exposades. Amb una intervenció apassionada i plena de sensibilitat, Fullera va explicar el context de cadascuna de les fotografies, compartint les vivències, les hores d'espera, la preparació i el respecte necessaris per aconseguir captar aquests magnífics exemplars en el seu hàbitat natural. Les seues paraules van permetre als assistents entendre la gran dificultat que comporta la fotografia de fauna salvatge i apreciar encara més el valor de cada instant immortalitzat.

L'exposició, organitzada per l'Ateneu de Natura i l'Ajuntament de Benassal, compta amb la col·laboració de la Fundació Huguet, l'Institut d'Estudis Catalans (Delegació de Castelló) i la Càtedra Enric Soler i Godes.

La mostra romandrà oberta fins al 31 d'agost al Forn de Dalt, oferint als visitants un recorregut per algunes de les espècies de rapinyaires més representatives del nostre entorn, captades amb una extraordinària qualitat tècnica i artística.

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Des de l'Ajuntament de Benassal es vol agrair a l'Ateneu de Natura, a Toni Fullera i a totes les entitats col·laboradores la seua implicació per fer possible aquesta iniciativa, que combina patrimoni, cultura, fotografia i educació ambiental. Així mateix, es convida tota la ciutadania i les persones que visiten Benassal durant aquest mes d'agost a descobrir aquesta magnífica exposició, una oportunitat única per conéixer de prop la riquesa de la nostra fauna i prendre consciència de la importància de conservar-la.

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