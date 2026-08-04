Nules incrementa la dotació de la línea d’ajudes per a entitats esportives i per a esportistes d’elit
El termini per presentar instàncies finalitza el pròxim diumenge 13 de setembre
L’Ajuntament de Nules ha incrementat la dotació de les ajudes per concurrència competitiva a entitats i clubs esportius locals i també a esportistes d’elit del municipi.
En aquest sentit, el consistori destina enguany a les entitats esportives locals un total de 70.000 euros, i als esportistes d’elit no professionals amb llicència federativa que participen en competicions oficials d’esports reconeguts pel Consell Superior d’Esports, tant a nivell individual com col•lectiu, un muntant de 8.000 euros. En concret, destina un total de 78.000 euros, i s’ha incrementat les ajudes en 12.000 euros, 10.000 més per a entitats esportives locals i 2.000 més per a esportistes d’elit.
Per tant, totes aquelles associacions, clubs, o entitats esportives i persones interessades a sol•licitar aquestes ajudes poden presentar la instància i documentació corresponen al registre d’entrada de l’Ajuntament de Nules, via telemàtica, a través de la plataforma electrònica de l’ajuntament fins al pròxim diumenge 13 de setembre.
Davant açò, el regidor d’Esports, Gabriel Torres, assenyala que “aquest és el quint any ja que es convoquen aquest tipus d’ajudes que compten amb el suport del Consell Local de l’Esport, de manera que davant la bona resposta del sector esportiu local hem tornat a habilitar aquesta línia d’ajudes que enguany compta amb un increment. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar suport a les entitats esportives de la nostra població, i també volem facilitar tant la pràctica esportiva com la millora del rendiment dels esportistes locals”.
Cal assenyalar que, les bases reguladores d’aquestes subvencions es poden consultar a la seu electrònica del consistori o al web de l’Ajuntament de Nules.
- Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
- El incendio de la Vall fue provocado por 'el método del mecherazo', según fuentes de la investigación
- Conmoción en Martorell (Barcelona) por la muerte del joven de 21 años tras la cogida en Tírig: 'Muchos lo hemos visto crecer
- Un pueblo de Castellón se ve obligado a cerrar su piscina tras amanecer con heces en el agua
- El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
- Freno a la rehabilitación de una joya patrimonial de Castellón: no se podrá hacer un ambicioso proyecto
- Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
- Colas en la AP-7 en Castellón por un accidente