De Mèxic al Carib: la gran gala que acomiada Òpera Benicàssim aquest cap de setmana
El Festival Líric Òpera Benicàssim afronta el final de l'edició 2026 amb dos espectacles al Teatre Municipal Francesc Tàrrega
Òpera Benicàssim entra en la recta final de la seua programació amb dues propostes que combinen formació, talent emergent i artistes consolidats. Les actuacions tindran lloc dissabte 8 i diumenge 9 d’agost, a les 21.00 hores, al Teatre Municipal Francesc Tàrrega.
El festival, organitzat per l’Ajuntament de Benicàssim i amb direcció artística de Roberto Turlo, tancarà així una edició celebrada de l’1 al 9 d’agost sota el lema Trobada artística Jalisco-Benicàssim.
La iniciativa reforça els vincles culturals entre els dos territoris mitjançant la música, la formació especialitzada i l’intercanvi artístic.
Sis joves talents donen vida a Carmen
La primera Acadèmia de Perfeccionament Escènic Vocal Òpera Benicàssim presentarà dissabte l’espectacle Carmen: veu, cos i llibertat, una lectura lírica i intensa de l’obra mestra de Georges Bizet.
El muntatge és el resultat d’un programa intensiu d’alt rendiment dedicat al treball tècnic, expressiu i dramàtic dels rols principals de l’òpera.
Sis joves cantants becats pujaran a l’escenari. Les mezzosopranos Helena Ressurreição i Yasmin Forastiero interpretaran Carmen, mentre que les sopranos Lucía García Guerrero i Paola Ariza assumiran el paper de Micaela.
El tenor Eduardo López encarnarà Don José i el baríton John Health interpretarà Escamillo. El repartiment es completa amb Didier Otaola, actor i narrador, i el pianista basc Carlos Apellániz.
Nancy Fabiola Herrera assumeix la direcció artística del projecte. Didier Otaola s’encarrega de la preparació actoral i de la direcció escènica, mentre que Allen Vladimir Gómez firma la direcció musical.
Abans del recital, a les 20.30 hores, Herrera i Helena Mora, presidenta de la Fundació Victoria de los Ángeles, conduiran una presentació i un col·loqui d’accés gratuït.
Una Carmen centrada en la llibertat i l’obsessió
Carmen: veu, cos i llibertat va més enllà de les àries més conegudes de l’òpera, com l’Havanera o la Cançó del torejador.
La proposta aprofundeix en la psicologia dels protagonistes, la fatalitat del destí i el conflicte entre la llibertat insubornable de Carmen i l’obsessió possessiva de Don José.
La producció compta amb la col·laboració d’América Iber Música, la Fundació Victoria de los Ángeles i Acción Cultural Española.
Anabel de la Mora i Pascual Andreu tanquen el festival
Diumenge, Òpera Benicàssim posarà el fermall final a l’edició amb el programa Sarsuela exòtica, de Madrid al Carib.
La gala estarà protagonitzada per la soprano mexicana Anabel de la Mora i el tenor valencià Pascual Andreu, acompanyats per l’Ensemble Solistes València.
El repertori proposarà un recorregut musical entre Espanya, Mèxic i el Carib amb obres d’Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig, Eliseo Grenet, Federico Moreno Torroba, Daniel Alomía, Arturo Márquez, José Pablo Moncayo, María Grever, Pablo Sorozábal i Francis López, entre altres compositors.
Anabel de la Mora és una de les sopranos de coloratura amb més activitat a Mèxic. Guardonada en concursos nacionals i internacionals, ha col·laborat amb algunes de les principals orquestres del seu país.
Recentment va actuar amb Plácido Domingo a Guadalajara en el concert D’Espanya a Mèxic, la sarsuela que ens uneix. La cantant també manté una estreta vinculació amb Carmina Burana, obra que ha interpretat en nombroses produccions.
Pascual Andreu, natural de Torrent, va guanyar el premi José Ferrero al millor tenor del V Concurs Nacional de Cant Ciutat d’Albacete el 2023.
La seua trajectòria inclou títols com La traviata, Norma, Lucia di Lammermoor, Les noces de Fígaro, La tabernera del puerto i La dolorosa, a més de repertori simfònic i religiós.
Un assaig obert per conéixer els artistes
Com a activitat paral·lela, aquest dijous 6 d’agost, a les 20.00 hores, el Teatre Municipal Francesc Tàrrega acollirà un assaig obert de la gala final.
Després de l’assaig se celebrarà una xarrada amb Anabel de la Mora, Pascual Andreu i els membres de l’Ensemble Solistes València. El públic podrà conéixer els detalls del repertori i dialogar directament amb els intèrprets.
L’entrada serà lliure i gratuïta fins a completar l’aforament.
Entrades i horaris d’Òpera Benicàssim
Les dues actuacions principals començaran a les 21.00 hores al Teatre Municipal Francesc Tàrrega.
Les entrades per a Carmen: veu, cos i llibertat i Sarsuela exòtica, de Madrid al Carib es poden adquirir en www.cultura.benicassim.es i entrades.benicassim.es.
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