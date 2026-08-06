La Regidoria de Joventut d'Alcalà-Alcossebre tanca l'edició 2026 del Campus Jove amb un balanç molt positiu
83 joves han participat en aquesta edició en la qual s'han ampliat les places i s'han incorporat noves activitats
La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre fa un balanç molt positiu de l'edició 2026 del Campus Jove, una iniciativa dirigida a joves d'entre 12 i 18 anys que ha tornat a consolidar-se com una de les principals propostes d'oci educatiu de l'estiu en el municipi.
“L'excel·lent acolliment que ha tingut el Campus Jove”
Durant el mes de juliol, un total de 83 joves han participat en aquesta edició, marcada per l'ampliació de l'oferta i la incorporació de noves activitats. L'increment de quinze places respecte a l'any anterior ha permés donar resposta a l'elevada demanda registrada, mentre que el reforç del servei gratuït de transport diari entre Alcalà i Alcossebre ha facilitat la participació en una programació desenvolupada en tots dos nuclis urbans.
Al llarg de quatre setmanes, els participants han gaudit d'una àmplia varietat d'activitats lúdiques, esportives i educatives, entre les quals han destacat els tallers de cuina, les activitats nàutiques com a vela i Big SUP, les excursions a Aquarama i Saltapins, els jocs de lògica, els tallers creatius i les diferents propostes esportives.
Com a novetat, aquesta edició ha ampliat la programació en el nucli d'Alcalà amb activitats orientades a donar a conéixer el patrimoni i els espais municipals. Entre elles, els participants han realitzat una visita al campanar d'Alcalà i a la Casa del Metge, acostant-se a dos enclavaments representatius del municipi. Aquestes propostes han complementat les activitats habituals, com les jornades en la piscina municipal, contribuint al fet que els joves conegueren i gaudiren dels recursos de tots dos nuclis de població.
Des de la Regidoria de Joventut es destaca “l'excel·lent acolliment que ha tingut el Campus Jove, tant per part dels joves com de les seues famílies, així com la implicació de l'equip de monitors i monitores, el treball de les quals ha sigut fonamental per al bon desenvolupament de totes les activitats”.
La valoració final confirma l'èxit d'una iniciativa que continua creixent any rere any i que reforça el compromís de l'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre amb la promoció d'un oci educatiu, saludable i de qualitat per a la joventut del municipi.
- Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
- Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Castellón
- Un local del Mesón Navarro acoge nuevo negocio en Castellón: Estos son los detalles y la ubicación
- Accidente entre un camión frigorífico y un portavehículos en la AP-7 a su paso por Castellón
- Hallan un arsenal enterrado con más de 60 proyectiles de artillería de la guerra civil en un pueblo de Castellón
- De 482 a 803 euros: así son los 23 primeros pisos de alquiler protegido y asequible de Vila-real
- La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones
- La lacra de la okupación en Castelló no cesa y pone en guardia a los vecinos: el nuevo lugar y los detrozos que han hecho los usurpadores