Compromís denuncia que l'Ajuntament de Castelló manté en la web municipal un mapa amb carrils bici que ha eliminat
Ignasi Garcia: "El menyspreu del govern de Carrasco per la bicicleta és tan gran que ni tan sols ha actualitzat el mapa municipal després d'eliminar els carrils bici"
El Grup Municipal de Compromís ha denunciat que l'Ajuntament de Castelló continua oferint en la seua pàgina web oficial un mapa de la xarxa ciclista que inclou carrils bici que el mateix govern de Begoña Carrasco va eliminar fa més d'un any, una situació que, segons la coalició, evidencia "la desídia i el menyspreu" del Partit Popular cap a la mobilitat sostenible.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicat que "el menyspreu del Partit Popular cap a la promoció de la bicicleta és tan gran que, si qualsevol persona consulta el mapa de carrils bici de la web municipal, continua trobant itineraris que ja no existixen perquè va ser el mateix govern de Carrasco qui els va eliminar".
Garcia ha recordat que el mapa encara manté com a carrils ciclistes els recorreguts dels carrers Herrero, Sant Roc o Sant Fèlix, malgrat que el govern municipal els va suprimir poc després d'arribar a l'alcaldia. "Ni tan sols són capaços d'actualitzar la informació que oferixen a la ciutadania. Açò demostra fins a quin punt la bicicleta ha deixat de ser una prioritat per al govern municipal", ha lamentat.
Per a Compromís, la bicicleta hauria de continuar sent un dels pilars de la mobilitat urbana de Castelló. "Parlem d'un mitjà de transport econòmic, saludable, sostenible i no contaminant, especialment adequat per a una ciutat plana com Castelló, on durant els governs progressistes es va ampliar la xarxa ciclista i va augmentar l'ús de la bicicleta gràcies a unes infraestructures segures", ha assenyalat Garcia.
El portaveu ha recordat que l'eliminació dels carrils bici va contradir els criteris tècnics del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que definia l'eix nord-sud com una infraestructura estratègica per als desplaçaments en bicicleta. "El més sorprenent és que el mateix govern que va eliminar estos carrils va presentar posteriorment a Europa un projecte de Zones de Baixes Emissions que justificava la importància d'eixos itineraris ciclistes i del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. És una contradicció que evidencia la falta de rumb del govern de Carrasco", ha afirmat.
Compromís també ha qüestionat l'argument del govern municipal segons el qual els antics carrils bici s'han substituït per ciclocarrers. "La realitat és que molts d'estos carrers no disposen d'una senyalització clara que permeta als ciclistes circular amb seguretat ni informe adequadament la resta d'usuaris de la via. En la pràctica, no funcionen com a autèntics itineraris ciclistes i això desincentiva l'ús de la bicicleta", ha indicat.
Per tot això, Compromís reclama al govern municipal que actualitze immediatament la informació publicada en la web de l'Ajuntament i, sobretot, que recupere els carrils bici eliminats. "Castelló no pot renunciar a una mobilitat més sostenible per motius ideològics. Recuperar els carrils bici és recuperar una ciutat més saludable, més segura i preparada per als reptes ambientals i de mobilitat del futur", ha conclòs Garcia.
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