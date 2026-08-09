Simó destaca l’impuls del Govern al lloguer assequible a Castelló enfront dels pisos de 200.000 euros de Carrasco
El secretari general del PSPV en la capital remarca la diferència entre les polítiques progressistes d’habitatge i el model del Partit Popular
El secretari general del PSPV a Castelló, Rafa Simó, ha destacat el projecte Casa 47 del Govern d’Espanya que facilitarà l’accés al lloguer assequible a 18 famílies a la ciutat i a 157 en el conjunt de la província. Enfront d’aquesta oportunitat per a trobar un habitatge digne des de 350 euros al mes, Simó ha subratllat els més de 200.000 euros que hauran de pagar els qui compren els habitatges de dues habitacions impulsats per l’Ajuntament.
Aquesta part ha assenyalat la importància de centrar les polítiques d’habitatge en les necessitats reals de la ciutadania, allunyades de les noves promocions que projecta l’equip de govern de Begoña Carrasco en Sensal i que suposen hipoteques per a tota la vida per als seus beneficiaris.
“És la diferència entre dues polítiques d’habitatge: posar en el mercat 157 habitatges de lloguer assequible del parc públic des de 350 euros al mes o enriquir el Pla Viu del Partit Popular, que només ofereix la possibilitat de comprar pisos nous i de fer-ho a partir de 200.000 euros per dues habitacions”, segons Simó.
A més, el programa del Govern està centrat en persones i famílies que tenen dificultats per a accedir al mercat lliure de lloguer i que no compleixen els requisits dels habitatges socials. Els qui s’acullen a aquesta fórmula podran fer-ho a través d’un lloguer inicial de 14 anys que pot estendre’s fins a 75 anys per a aquest domicili habitual que no podrà destinar-se a la venda.
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