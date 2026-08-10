Des del 17 de setembre
Benicarló prepara más de un mes de sabor con la Festa del Polp a Caduf i Peix de Llotja
Les Jornades del Pinxo, el Mercat Gastronòmic i les Jornades Gastronòmiques tornaran a convertir aquests productes de la mar en els grans protagonistes de la tardor benicarlanda
Benicarló ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa del Polp a Caduf i el Peix de Llotja, un dels esdeveniments gastronòmics més consolidats del calendari local, que tornarà a omplir la ciutat d’activitats durant més d’un mes amb l’objectiu de promocionar la cuina marinera, el producte de proximitat i la restauració benicarlanda.
La programació començarà el 17 de setembre amb la presentació oficial de les Jornades del Pinxo. L’endemà, 18 de setembre, s’iniciaran les jornades, que s’allargaran fins al 4 d’octubre, amb una àmplia varietat de propostes gastronòmiques elaborades pels establiments participants.
La regidora de Turisme, Inma Calvet, ha destacat que «la Festa del Polp és una de les cites més esperades de l’any perquè posa en valor la nostra identitat gastronòmica i el treball del sector de la restauració». Calvet ha remarcat que «aquesta programació és una magnífica oportunitat per a donar a conéixer la qualitat del polp a caduf, del peix de llotja i de la cuina de Benicarló, al mateix temps que contribuïm a dinamitzar l’activitat econòmica i turística de la ciutat».
Oferta culinària
Un dels moments centrals de la programació serà el Mercat Gastronòmic, que tindrà lloc els dies 3 i 4 d’octubre, amb una oferta gastronòmica i activitats pensades per a tots els públics.
La festa culminarà amb les Jornades Gastronòmiques del Polp a Caduf i Peix de Llotja, que se celebraran del 5 d’octubre a l’1 de novembre, durant les quals els restaurants participants oferiran menús especials amb el polp a caduf i el peix fresc de llotja com a principals protagonistes.
La regidoraCalvet ha convidat tant els veïns com els visitants "a gaudir d’una programació que combina gastronomia, tradició i promoció del nostre producte local" i ha assegurat que «Benicarló tornarà a demostrar que és un referent gastronòmic de primer nivell gràcies a la implicació del sector pesquer, la restauració i totes les persones que fan possible aquesta gran festa».
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