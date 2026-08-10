Aquest cap de setmana
Eslida celebra 30 anys de Mostra amb la mirada posada en la recuperació de la Serra d’Espadà
La cita reunirà artesania, gastronomia, agroecologia i sabers tradicionals en una edició marcada pel recent incendi que ha afectat el parc natural
Els pròxims 15 i 16 d’agost, Eslida acollirà a la nau multiusos de la localitat la XXX Mostra d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia de la Serra d’Espadà, una edició marcada pel recent incendi que ha afectat diversos municipis de la Serra d’Espadà.
Enguany, la Mostra celebra 30 anys de trajectòria com a espai de trobada al voltant de la cultura, l’alimentació, l’artesania i els projectes que treballen per mantindre viu el territori.
En aquest context, la Mostra vol ser un espai de trobada i suport, posant en valor les persones, els projectes i les iniciatives que continuen treballant pel territori, així com generar espais per compartir reflexions, enfortir vincles i mirar cap al futur.
La programació manté l’aposta per l’artesania, la gastronomia, l’agroecologia i els sabers tradicionals, amb propostes per a tots els públics.
Productes de proximitat
La gastronomia tindrà un protagonisme especial, amb una clara aposta pels productes de proximitat i pel segell Castelló Ruta de Sabor. Al llarg del cap de setmana, el públic podrà tastar olis de la Serra d’Espadà i varietats tradicionals d’hortalisses, conéixer i degustar els productes d’iniciatives agroecològiques i gaudir dels dinars amb productes del territori. Entre les propostes destaca també l’Esmorzaret Cacau d’Or, a càrrec de La Cantina de Russafa, elaborat amb productes de proximitat i vinculat a Castelló Ruta de Sabor i Slow Food.
El Mercat d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia reunirà productores, artesanes i projectes del territori. A més, diferents tallers i demostracions permetran conéixer oficis tradicionals com el treball de la boga i l’espart, així com participar en activitats d’elaboració de sabó, fermentats i conserves.
La programació es completa amb activitats infantils i familiars, una ruta interpretativa pel patrimoni natural i cultural d’Eslida i actuacions musicals que animaran les vesprades de la Mostra.
Programa de la Mostra d'Eslida
🎪 XXX Mostra d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia de la Serra d’Espadà
📍 Nau Multiusos d’Eslida
🗓️ Dissabte 15 d’agost
☀️ Matí
- 9.30-10.00 h 🎺 Passacarrer amb la Banda d’Eslida.
- 10.00-14.00 h 🧺 Mercat d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia.
- 10.00-11.00 h 🥖 Esmorzaret Cacau D’Or amb productes de proximitat, Castelló Ruta de Sabor i Slow Food, a càrrec de La Cantina de Russafa. 💶 Preu: 10 €. ✍️ Inscripció prèvia abans del 10 d’agost.
- 10.00-14.00 h 🎨 Taller de decoració d’un plat amb tècniques de paper, a l’estand de Maria de la E. 💶 Preu: 5 €.
- 10.00-14.00 h 🌱 Exposició Aliments que transformen el món, a càrrec de la Fundació Novessendes.
- 11.00-11.30 h 🎉 Inauguració oficial de la XXX Mostra i lliurament de reconeixements pels 30 anys.
- 11.00-13.00 h 👧 Taller infantil Descobrint el suro de la Serra d’Espadà, a càrrec de Cor de Suro.
- 11.00-13.00 h 🪑 Taller demostratiu Teixint boga, a càrrec de Cadira de Boga.
- 11.30-13.30 h 🌿 Taller participatiu Qui cuida els paisatges que ens alimenten?, amb Slow Food, convivium Palància-Millars.
- 12.00-13.00 h 🧼 Taller pràctic Elabora el teu propi sabó artesà, amb El Gatet Cosmètica Natural. 💶 Preu: 5 €. ✍️ Inscripció prèvia.
- 13.00-14.00 h 🫒 Gran degustació de huit olis de la Serra d’Espadà, acompanyats amb pans d’El Rincón Almanzor elaborats amb massa mare i farines de La Era. 💶 Preu: 4 €. ✍️ Inscripció prèvia.
- 14.00-16.00 h 🍽️ Dinar amb productes de proximitat i Castelló Ruta de Sabor, a càrrec de La Surera. 💶 Preu: 15 €. ✍️ Inscripció prèvia abans del 10 d’agost.
🌇 Vesprada
- 18.00-21.30 h 🧺 Mercat d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia.
- 18.00-21.30 h 🌱 Exposició Aliments que transformen el món.
- 18.00-19.00 h 🍹 Degustació de sucs exòtics mediterranis, amb Mandarina La Cesta. 💶 Preu: 4 €. ✍️ Inscripció prèvia.
- 18.00-19.00 h 🌺 Taller sensorial Olorant la història, una experiència aromàtica i sensorial, amb Ariela Polito.
- 18.00-19.30 h 🧺 Taller infantil de cistelleria amb medul·la, a càrrec de Cadira de Boga.
- 19.00-20.30 h 🍅 Vine a conéixer i degustar les experiències agroecològiques del territori, amb La Posteta, La Caseta d’Espadà i Mandarina La Cesta. ✍️ Inscripció prèvia.
- 19.00-20.00 h 🌳 Taller familiar El Consell dels Éssers de la Serra d’Espadà, amb Canopia Coop. V.
- 20.30-21.30 h 🎶 Concert de Jorge Gumbau, que presentarà BARREJA, un espectacle de música, humor i cultura popular.
🗓️ Diumenge 16 d’agost
☀️ Matí
- 9.00-10.00 h 🌲 Taller en la natura L’entorn que ens cuida, a càrrec de Núria Carreguí. ✍️ Inscripció prèvia.
- 10.00-14.00 h 🧺 Mercat d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia.
- 10.00-14.00 h 🌱 Exposició Aliments que transformen el món.
- 10.00-14.00 h 🎨 Taller de decoració d’un plat amb tècniques de paper. 💶 Preu: 5 €.
- 10.00-13.00 h 🪑 Taller demostratiu Aprenem a embogar, amb Cadira de Boga.
- 10.00-11.00 h 🫙 Taller pràctic Elabora els teus propis fermentats, amb La Fermenteria de l’Horta. 💶 Preu: 5 €. ✍️ Inscripció prèvia.
- 10.30-11.30 h 🌱 Repartiment de llavors de varietats tradicionals d’hortalisses, a càrrec de Connecta Natura.
- 11.00-12.30 h 🔥 Com ens organitzem després d’un foc i reflexions sobre la prevenció de futurs incendis?, amb entitats de la Serra d’Espadà.
- 12.00-13.30 h 👨👩👧 Taller infantil Descobreix la cianotípia amb elements naturals, a càrrec del Parc Natural de la Serra d’Espadà.
- 13.00-14.00 h 🍅 Degustació de varietats tradicionals d’hortalisses, amb Connecta Natura. ✍️ Inscripció prèvia.
- 14.00-16.00 h 🍽️ Dinar amb productes de proximitat i Castelló Ruta de Sabor, a càrrec de La Surera. 💶 Preu: 15 €. ✍️ Inscripció abans del 10 d’agost.
🌇 Vesprada
- 18.00-21.00 h 🧺 Mercat d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia.
- 18.00-21.00 h 🌱 Exposició Aliments que transformen el món.
- 18.00-19.30 h 🫙 Taller pràctic Elabora les teues pròpies conserves, amb La Posteta. ✍️ Inscripció prèvia.
- 18.00-19.30 h 🌻 Taller infantil Explosió de biodiversitat, fabricació de bombes de llavors, amb Elisa Ilges, d’Ecomaset, de la xarxa Slow Food Farms.
- 18.00-19.00 h 🌺 Taller sensorial Olorant la història, una experiència aromàtica i sensorial, a càrrec d’Ariela Polito.
- 18.00-20.30 h 🧵 Taller demostratiu Teixint espart, amb Cadira de Boga.
- 19.15-21.00 h 🚶♂️ Ruta interpretativa Aigua, terra, sol: el naixement d’Eslida, amb l’investigador Óscar Pérez Silvestre. ✍️ Inscripció prèvia.
- 20.00-20.50 h 🎵 Tancament de la Fira amb Ecocançons, a càrrec d’Amics de Palanques.
En aquesta edició, el context de l’incendi tindrà també un espai específic de reflexió col·lectiva. Dissabte 15 d’agost, la Mostra acollirà el debat obert Qui té cura dels paisatges que ens alimenten?, impulsat pel Convivium Palància-Millars de Slow Food, un espai per compartir experiències i punts de vista sobre la cura dels paisatges i el territori.
Prevenció d'incendis
Diumenge 16 d’agost tindrà lloc l’activitat Com ens organitzem després d’un foc i reflexions sobre la prevenció de futurs incendis?, amb la participació de diferents entitats de la Serra d’Espadà, per reforçar la coordinació i reflexionar sobre la recuperació del territori i la prevenció de futurs incendis. En un moment especialment delicat per a la Serra d’Espadà, la Mostra vol continuar sent un espai per trobar-nos, donar suport al teixit local, compartir sabers i mirar cap al futur.
La XXX Mostra d’Artesania, Gastronomia i Agroecologia de la Serra d’Espadà està impulsada per l’Ajuntament d’Eslida i el Consell Alimentari d’Eslida, i organitzada per l’associació Connecta Natura, La Somniada Coop. V. i Cirural, amb la col·laboració del Parc Natural de la Serra d’Espadà, Territori Espadà, el Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa i la Fundació Novessendes.
L'esdeveniment compta amb el suport de les ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l’exercici 2026–Fires comercials de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, i de les subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a l’organització d’esdeveniments gastronòmics del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Castelló.
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