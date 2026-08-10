Infraestructura municipal
Portell construeix un magatzem polivalent amb 134.000 euros del fons del Pla Eòlic
Les obres començaran al setembre en una parcel·la municipal situada davant del cementeri i permetran centralitzar materials, eines i maquinària
L'Ajuntament de Portell ha finalitzat el procediment de licitació del projecte de construcció d'un nou magatzem municipal amb una inversió de 134.000 euros, procedents de les ajudes del Fons de Compensació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana 2024.
Finalment, el concurso públic convocat per a donar forma a aquest nou espai municipal s'ha tancat amb l'adjudicació de l'execució de l'obra a l'empresa Querol Guardiola, que iniciarà les obres durant el pròxim mes de setembre. El nou immoble s'ubicarà en una parcel·la de propietat municipal situada davant del cementeri i comptarà amb una zona coberta i una altra descoberta.
En aquest espai s'han anat emmagatzemant durant els últims anys bigues i biguetes de fusta procedents de diferents obres i actuacions en immobles municipals amb la finalitat de reutilitzar-les i fer-ne ús d'elles. Amb la construcció del nou magatzem, aquests materials quedaran protegits de la pluja, el sol i la humitat, la qual cosa contrinirà a evitar el seu deteriorament, alhora que també permetra incorporar altres elements susceptibles de ser reutilitzats.
Noves possibilitats
D'aquesta manera, el nou edifici oferirà a la localitat de Portell un lloc on guardar tots els seus materials en un únic espai, millorant l'organització de la brigada municipal i evitant que la maquinària, les eines i el mobiliari estiguen repartits en diferents dependències. La centralització dels recursos facilitarà la seua classificació i gestió, alhora que contribuirà a conservar-los en millors condicions i facilitarà les tasques a realitzar pel personal municipal.
El projecte també reforça el compromís municipal amb la sostenibilitat i l'estalvi, ja que disposar d'un espai específic per a la conservació de fusta, metall i altres materials afavorirà la seua reutilització en futures actuacions, allargant la seua vida útil i reduint la necessitat d'adquirir nous recursos.
A més, el magatzem tindrà un caràcter polivalent, ja que també podrà utilitzar-se com un petit taller per a tasques de manteniment i reparació. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament no només millorarà la gestió dels seus recursos, sinó que també aportarà un nou valor funcional i una millor ordenació d'aquest entorn municipal.
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