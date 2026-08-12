L'emac. salva el seu projecte i se'n va a l'Alcora de la mà d'Ultrasons després de ser cancel·lat a la Vall d'Uixó
El projecte emac.llavor, concebut per a la Fàbrica de la Llum de la Vall d’Uixó i cancel·lat davant la impossibilitat d’utilitzar l’espai, trobarà una nova vida el 24 d’octubre al Saló Gòtic de l’Alcora gràcies a una aliança especial amb el cicle Ultrasons
Una telefonada pot canviar el mapa. I, en aquest cas, també salvar una part d’un projecte cultural que semblava condemnat a quedar-se en un calaix. Després d’anunciar que emac.llavor, la nova ramificació del festival nascut a Borriana, no podria celebrar-se aquest octubre a la Vall d’Uixó, l’equip de l’emac. ha trobat refugi uns quilòmetres cap a l’interior. Ultrasons li ha obert les portes de l’Alcora.
El resultat serà emac. x Ultrasons, una trobada especial que se celebrarà dissabte 24 d’octubre al Saló Gòtic de l’Alcora. Una cita que els mateixos responsables de l’emac. defineixen com a «probablement única» i que converteix un contratemps en una història de cooperació entre dos projectes culturals independents de les comarques de Castelló.
«Veniu cap a l’Alcora i ho fem junts». Aquesta és la frase amb què l’equip de l’emac. resumeix la telefonada d’Ultrasons i que conté pràcticament tota la filosofia de la nova cita.
De la Fàbrica de la Llum a l’Alcora
El camí fins ací, però, havia començat molt abans. emac.llavor portava més d’un any de treball i havia sigut dissenyat específicament per desembarcar a la Fàbrica de la Llum de la Vall d’Uixó, amb suport i subvencions del Ministeri de Cultura i de la Diputació de Castelló. La proposta estava pràcticament preparada per a ser presentada quan, a només dos mesos de la celebració, la impossibilitat d’utilitzar el recinte va obligar l’organització a descartar-la.
La tria de l’espai no era casual. La Fàbrica de la Llum és una construcció industrial de principis del segle XX situada al costat de l’aqüeducte de Sant Josep i immersa en un procés de recuperació per convertir-se en seu del Museu Arqueològic Municipal, sala expositiva i espai d’ús cultural i social. La rehabilitació forma part d’una actuació de més de dos milions d’euros finançada amb fons europeus Next Generation.
L’organització de l’emac. no va concretar en el seu comunicat en xarxes quina circumstància específica impedeix ara utilitzar la Fàbrica de la Llum. Sí que va remarcar que, en tractar-se d’un projecte creat des de zero per a aquell entorn, buscar a última hora una ubicació alternativa a la Vall hauria desvirtuat la proposta.
«El treball cultural s’ha de respectar i cuidar», reivindicava l’equip després d’assumir que mesos de preparació no es podrien materialitzar tal com havien sigut imaginats.
Una nova etapa després de deu edicions a Borriana
emac.llavor havia de ser, en certa manera, una altra mutació dins de la història de l’emac. —Espais de Música i Art Contemporani—, un projecte que durant una dècada va convertir Borriana en punt de trobada per a la música emergent, l’art contemporani i les propostes situades fora dels circuits més previsibles.
La desena edició es va celebrar del 14 al 16 de febrer de 2025 al voltant del Centre Municipal de Cultura La Mercé i el Mercat Municipal de Borriana, amb una programació que combinava música, electrònica, art, tallers i activitats familiars i amb noms com Tarta Relena, Izaro, Mundo Prestigio, Metrika, Blu Boi o Gazzi.
Aquella edició va posar punt final a l’etapa estable del festival a Borriana en un context de dificultats de finançament. Però no al projecte. L’associació va tornar a activar-se el passat 6 de febrer a La Bohemia de Castelló amb l’emac.day, un format concentrat en una sola jornada que buscava recuperar l’esperit original del festival des d’una dimensió més pròxima.
El següent pas havia de ser la Vall d’Uixó. Ara, la ruta torna a canviar.
Ultrasons: cultura des de la perifèria
Que el salvavides haja arribat des de l’Alcora tampoc sembla casual. Ultrasons. Músiques en vibració va nàixer el 2009 impulsat per un grup molt jove vinculat a la Jove Dixieland Band amb una voluntat que continua formant part del seu ADN: programar des d’un municipi allunyat dels grans circuits, donar espai a la creació emergent i fugir de la lògica dels caps de cartell i del mainstream.
Amb els anys, la música ha conviscut dins d’Ultrasons amb exposicions, converses, creació contemporània, projectes educatius i propostes vinculades al territori. La seua 16a edició, celebrada el 2025, va tornar a ocupar durant diverses setmanes diferents espais de l’Alcora amb concerts, exposicions i taules redones, mantenint el diàleg entre tradició, experimentació i noves formes de creació.
Per això, la trobada amb l’emac. té alguna cosa més que una simple operació d’emergència.
Quan fer xarxa deixa de ser només un discurs
Durant anys, els projectes culturals independents de Castelló han parlat de generar xarxes, compartir recursos i establir aliances que permeten compensar la fragilitat de treballar des de la perifèria. El mateix Ultrasons ja defensava fa anys la necessitat de connectar iniciatives menudes per guanyar força i construir un ecosistema cultural més sòlid. emac. x Ultrasons converteix ara aquella idea en un gest concret.
Davant d’un projecte que perdia l’espai per al qual havia sigut concebut, un altre projecte cultural ha oferit el seu territori, la seua estructura i la seua comunitat. No per substituir emac.llavor —la proposta original no podrà celebrar-se tal com estava pensada—, sinó per evitar que tot el treball acumulat desaparega sense deixar rastre.
El Saló Gòtic, un espai estretament vinculat a la trajectòria d’Ultrasons i que al llarg dels anys ha acollit concerts, exposicions i altres intervencions artístiques, serà el punt de trobada d’esta col·laboració.
De moment, els artistes i les propostes que formaran part de la jornada encara no s’han fet públics. L’emac. ha avançat que els noms arribaran pròximament. El que sí que està confirmat és la data: 24 d’octubre de 2026.
L’emac.llavor no germinarà enguany a la Fàbrica de la Llum com estava previst. Però alguna cosa d’aquella llavor ha trobat un altre terreny on créixer. I potser eixa siga també una manera d’explicar com sobreviu la cultura independent: no sempre amb els plans que havia imaginat, però sí gràcies a la gent disposada a sostindre’ls quan les coses es torcen.
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